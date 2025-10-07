الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
رياضة

شكوى وتنمر، أزمة داخل منتخب الشباب لكرة اليد بسبب المدرب

الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، تلقى مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، شكوى من ولي أمر اللاعب حمزة أحمد عاطف حارس مرمى المنتخب ونادي الجزيرة، تفيد تعرضه للتنمر من جانب المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2008 عماد إبراهيم.

وجاء نص الشكوى كالتالي:

وعلمت “فيتو”، أن هناك خلافا حادا الآن داخل مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، بشأن كيفية التعامل مع الشكوى المقدمة من ولي أمر اللاعب.

وكشفت مصادر داخل اتحاد كرة اليد، أن هناك اتجاها يقوده خالد فتحي رئيس الاتحاد يرغب في اتخاذ موقف بشأن الشكوى من خلال رحيل المدير الفني عماد إبراهيم والبحث عن مدير فني آخر.

وعلى الجانب الآخر، يقود مؤمن صفا المدير الرياضي لاتحاد كرة اليد اتجاها برفض معاقبة المدير الفني، ومحاولة التوصل لحلول مع ولي أمر اللاعب من أجل سحب الشكوى التي قدمها، ولكن دون جدوى حتى الآن.

وعلمت “فيتو”، أن ولي أمر اللاعب أرسل نسخة من الشكوى إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منذ 5 أيام، وأن الوزارة حتى الآن لم تتخذ أي موقف إيجابي بشأن الشكوى وهو ما أثار غضب اللاعب وولي أمره.

