الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
ترحيل 11 جزائريا من المشاركين بأسطول الصمود

اسطول الصمود،فيتو
أعلنت التنسيقية الجزائرية الشعبية لنصرة فلسطين، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق سراح بقية المشاركين الجزائريين في أسطول الصمود العالمي.

ووفق بيان للتنسيقية، فإن 11 محتجزا جزائريا وصلوا إلى الجانب الأردني، بعد أيام من الاعتقال التعسفي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأكد عضو اللجنة القانونية لإسناد أسطول الصمود المحامي التونسي رافد رباح، في تصريحات صحفية، أن السلطات الأردنية تسلمت صباح اليوم الثلاثاء عبر المنفذ البري لجسر الملك الحسين.

جاء ذلك بحضور السلطات الدبلوماسية التونسية، الدفعة الأخيرة من المشاركين التونسيين في أسطول الصمود، وعددهم خمسة عشر مشاركًا، وهم: سيرين الغرايري، فداء عثمني، مهاب السنوسي، مازن عبد اللاوي، لؤي الشارني، خليل الحبيبي، أشرف خوجة، جهاد الفرجاني، نبيل الشنوفي، محمد أمين حمزاوي، ياسين القايدي، وائل نوار، غسان الهنشيري، والنائب محمد علي.

كما تم ترحيل مشاركين من الجزائر، والمغرب، والكويت، وليبيا، والأردن، وباكستان، والبحرين، وتركيا، وسلطنة عُمان.

