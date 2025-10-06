الإثنين 06 أكتوبر 2025
جريتا تونبرج: إسرائيل مارست التعذيب النفسي على المشاركين في أسطول الصمود

الناشطة السويدية
الناشطة السويدية جريتا تونبرج

نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن الناشطة السويدية "جريتا تونبرج" التي شاركت في أسطول الصمود، قولها: "ما مررنا به هو تعذيب، تعذيب نفسي، إسرائيل ترتكب إبادة جماعية".

وفي السياق ذاته أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا، اليوم الاثنين، أن بلاده ستقوم بخطوة استباقية عبر تقديم شكوى أمام الجنائية الدولية في أحداث أسطول الصمود، قائلا: "أي اعتداء على أشخاص في المياه الدولية يعد حرمانا من الحرية وفق القانون المحلي والدولي".

إسبانيا تعتزم تقديم شكوى أمام الجنائية الدولية بأحداث أسطول الصمود

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت تقارير إعلامية بأن حكومة اليونان وافقت على نقل الناشطة السويدية جريتا ثونبرج على متن الطائرة التي سيصعد إليها اليونانيون الذين شاركوا في "أسطول الصمود" ويحتجزون في إسرائيل.

وجاء أول إعلان عن أن الناشطة السويدية سترحل الإثنين ظهرا من إسرائيل إلى اليونان على لسان المحلل القضائي في القناة 12 العبرية أبيشاي جرینتسایج مساء الأحد.

وأفيد لاحقا بأن اليونان وافقت على استقبال جريتا في أراضيها مع مجموعة من المشاركين الآخرين في "أسطول الصمود".

وصرح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية اليونانية في بيان بأن وفدا من سفارة اليونان في تل أبيب قام بزيارة مركز الاحتجاز الذي يحتجز فيه 27 من المواطنين اليونانيين الذين شاركوا في "أسطول الصمود"، مشيرا إلى أن "جميعهم بصحة جيدة ويحصلون على كل المساعدات اللازمة".

وحسب البيان، فإنه ستنطلق يوم الاثنين، 6 أكتوبر "رحلة خاصة من مطار رامون الدولي قرب إيلات لإعادة المواطنين اليونانيين إلى أثينا بأمان في نفس اليوم".

ومن المتوقع أن يصعد على الطائرة 165 شخصا، وستدفع الحكومة اليونانية تكاليف الرحلة، حسب i24News.

بدورها، أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين دبلوماسيين، بأنه سيتم ترحيل أكثر من 70 مشاركا من "أسطول الصمود" بمن فيهم جريتا ثونبرج، من إسرائيل الاثنين.

