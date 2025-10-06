أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا، اليوم الاثنين، أن بلاده ستقوم بخطوة استباقية عبر تقديم شكوى أمام الجنائية الدولية في أحداث أسطول الصمود، قائلا: "أي اعتداء على أشخاص في المياه الدولية يعد حرمانا من الحرية وفق القانون المحلي والدولي".

إسبانيا تعتزم تقديم شكوى أمام الجنائية الدولية بأحداث أسطول الصمود

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت تقارير إعلامية بأن حكومة اليونان وافقت على نقل الناشطة السويدية جريتا ثونبرج على متن الطائرة التي سيصعد إليها اليونانيون الذين شاركوا في "أسطول الصمود" ويحتجزون في إسرائيل.

وجاء أول إعلان عن أن الناشطة السويدية سترحل الإثنين ظهرا من إسرائيل إلى اليونان على لسان المحلل القضائي في القناة 12 العبرية أبيشاي جرینتسایج مساء الأحد.

وأفيد لاحقا بأن اليونان وافقت على استقبال جريتا في أراضيها مع مجموعة من المشاركين الآخرين في "أسطول الصمود".

وصرح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية اليونانية في بيان بأن وفدا من سفارة اليونان في تل أبيب قام بزيارة مركز الاحتجاز الذي يحتجز فيه 27 من المواطنين اليونانيين الذين شاركوا في "أسطول الصمود"، مشيرا إلى أن "جميعهم بصحة جيدة ويحصلون على كل المساعدات اللازمة".

وحسب البيان، فإنه ستنطلق يوم الاثنين، 6 أكتوبر "رحلة خاصة من مطار رامون الدولي قرب إيلات لإعادة المواطنين اليونانيين إلى أثينا بأمان في نفس اليوم".

ومن المتوقع أن يصعد على الطائرة 165 شخصا، وستدفع الحكومة اليونانية تكاليف الرحلة، حسب i24News.

بدورها، أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين دبلوماسيين، بأنه سيتم ترحيل أكثر من 70 مشاركا من "أسطول الصمود" بمن فيهم جريتا ثونبرج، من إسرائيل الاثنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.