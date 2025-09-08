الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
بعد سحب الثقة من الحكومة، ماكرون يعين رئيس وزراء جديد خلال الأيام المقبلة

ماكرون
ماكرون

أعلنت الرئاسة الفرنسية “ الإليزيه”، في بيان اليوم الاثنين، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سينظر في تعيين رئيس وزراء جديد خلال الأيام المقبلة، بعد أن صوت البرلمان لصالح سحب الثقة من الحكومة الحالية.

الرئاسة الفرنسية: ماكرون قد يعين رئيس وزراء جديدا خلال الأيام المقبلة
 

وجاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه: "أحيط رئيس الجمهورية علما بنتائج تصويت النواب".


وأضاف البيان: "سيستقبل ماكرون  غدا رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لقبول استقالة حكومته، كما سيعين رئيس الجمهورية رئيس وزراء جديدا خلال الأيام المقبلة".

وشهدت فرنسا مساء الاثنين سقوط حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بعد فشلها في الحصول على تصويت الثقة من الجمعية الوطنية.

وأظهرت نتائج التصويت تفوق المعارضة، حيث صوت 364 نائبا لصالح سحب الثقة مقابل 194 صوتا داعما للحكومة، ليتم بذلك الإطاحة بالحكومة ذات الأغلبية الهشة، التي واجهت صعوبات في تمرير سياساتها المتعلقة بتقليص العجز المالي والإصلاحات الاقتصادية.

