تونس ضيف شرف معرض تراثنا 2025

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على مشاركة مختلف الدول في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة لتعزيز التعاون والروابط المشتركة مع مصر، فضلا عن تشجيع التجارة البينية والتكامل الاقتصادي إقليميا خاصة بين أصحاب المشروعات الصغيرة المتخصصة في الصناعات التراثية.

يأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث يقام معرض تراثنا بداية من يوم السبت القادم، ويستضيف المعرض في دورته هذا العام جمهورية تونس الشقيق كضيف شرف مع مشاركة متميزة للإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ودولتي الجزائر وباكستان.

باسل رحمي: نعمل على أن يكون معرض تراثنا ملتقى إقليمي ودولي لتعزيز الروابط الثقافية بين مصر والعالم



وأوضح رحمي أن المعرض يتيح فرصة مميزة لفتح نوافذ تسويقية جديدة لأصحاب تلك المشروعات للانفتاح على أسواق تصديرية جديدة وتبادل الخبرات المشتركة بما يعزز من قدرتهم على تنفيذ منتجات تلبي احتياجات الجمهور المتنوع في المنطقة من جهة وتوافق المعايير التصديرية من جهة أخرى، مشيرا إلى أن معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في نسخته السابعة 2025 يستضيف 5 دول وهي تونس كضيف شرف للمعرض، كما تشارك كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ودولتي الجزائر وباكستان بأجنحة مميزة في فاعليات المعرض.



مشاركة متميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الجزائر ودولة باكستان



وأوضح رحمي أن مشاركة الجمهورية التونسية الشقيقة في فعاليات معرض تراثنا تأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وحكومة الجمهورية التونسية ممثلة في وزارة التشغيل والتكوين المهني والتي جاءت لتعزيز سبل التعاون بين الجانبين في مجال إقامة وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، وتدعيم أواصر الصلة بين البلدين الشقيقين، بما يساهم في تعزيز التبادل البيني والتجاري والتكامل الاقتصادي بينهما.



وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على استضافة الدول الشقيقة في معرض تراثنا بشكل دوري ليصبح المعرض تجمعا إقليميًا يضم عددا كبيرا ومتنوعا من المنتجات الإبداعية والعروض الحية التي تعبر عن الثقافات المختلفة للشعوب العربية؛ مما يقدم لزوار المعرض تجربة تسويقية وترفيهية على حد سواء، خاصة وأنه يعتبر من أكبر المعارض المتخصصة في المنتجات التراثية والحرفية في المنطقة.

وأضاف رحمي، أن تقرر تخصيص 5 أجنحة متميزة للمنتجات والاعمال التراثية الخاصة بالدول المشاركة في المعرض، حيث من المقرر أن تضم تلك الأجنحة العديد من المنتجات الفنية والتراثية والتي تعبر عن الحضارات الثقافية والفولكلورية لهذه البلدان الشقيقة من الفنون الإبداعية المتميزة والمتفردة.

وتنطلق فعاليات المعرض يوم 4 أكتوبر الجاري وحتى 11 من الشهر ذاته بمركز مصر للمعارض الدولية، حيث يشارك ما يزيد عن ألف عارض من مختلف محافظات الجمهورية، ويضم معرض عدد كبير من المنتجات التراثية واليدوية والفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة، لأكثر من 30 قطاع تراثي؛ منها منتجات السجاد اليدوي والكليم اليدوي والرسم على الحرير والمنسوجات والتللي والمفروشات والاكسسوار الحريمي والمنتجات النحاسية والمنتجات الزجاجية والتطريز على القماش ومنتجات حجازة والتابلوهات والخيامية والصدف ووحدات الإضاءة والخزف والمفروشات وجلود وصوانى وتحف خشبية ومنتجات سيناء والخوص.

