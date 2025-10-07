وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهولندي تأمين السفارة المصرية في لاهاي وتطوير العلاقات المشتركة

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، ادافيد فان فييل وزير خارجية هولندا، وذلك لعقد مشاورات سياسية لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا وتبادل الرؤى إزاء التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا

رحب الوزير عبد العاطي بما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا من زخم، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي بما يعكس عمق العلاقات المصرية الهولندية، مشيدًا بتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وسلط الضوء على الفرص العديدة الواعدة لتطوير تلك العلاقات إلى آفاق أرحب، خاصة وأن مصر تعد من أكبر ثلاث دول أفريقية ترتبط بعلاقات اقتصادية مع هولندا، وأن هولندا تعد المستثمر الأجنبي الثاني في مصر خلال العام ٢٠٢٤.

ودعا الجانب الهولندي للاستثمار فى مصر واستغلال الفرص المتاحة والحوافز الاستثمارية العديدة في مصر، لاسيما في المناطق الاقتصادية الجديدة والمشروعات القومية الكبرى، والاستفادة من فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة.

استعادة عدد من الآثار المصرية المهربة

كما أشاد وزير الخارجية بالتعاون الثنائي المثمر بين البلدين في مجالات أخرى مثل التعاون المائي وإدارة الموارد المائية، ومجال الهجرة والذي تُوج بعقد جلسة الحوار رفيع المستوى بشأن الهجرة بين مصر وهولندا في يوليو ٢٠٢٥ بالقاهرة، وكذا بإعلان النوايا للتعاون بين الجانبين في مجال الهجرة وتبادل الخبرات وبناء القدرات.

كما رحب بالتعاون القائم في الموضوعات الثقافية والتبادل الأكاديمي، مثمنًا الجهود المشتركة التي أسفرت عن استعادة عدد من الآثار المصرية المهربة، بما يؤكد حرص البلدين على مكافحة الاتجار في الآثار المصرية بالخارج، معربًا كذلك عن التطلع لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي.

وشدد وزير الخارجية خلال اللقاء على أهمية توفير الحماية اللازمة للبعثات الدبلوماسية المصرية في هولندا في إطار ما تقتضيه قواعد ونصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتوفير التأمين الكامل للسفارة المصرية في لاهاي.

الجهود المصرية الحثيثة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

تناول الوزيران عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أطلع الوزير عبد العاطي نظيره الهولندي على الجهود المصرية الحثيثة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وآخرها استضافة مصر اجتماعات غير مباشرة لوفدي حماس وإسرائيل اتصالًا بالمقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي "ترامب" مؤخرًا لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

كما أكد على ضرورة تضافر الجهود الأوروبية والدولية للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية نظرًا للوضع الإنساني الكارثي داخل القطاع والذي وصل إلى حد المجاعة، معربًا عن التطلع للمشاركة الفعالة لهولندا في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة الذي تعتزم مصر استضافته فور وقف إطلاق النار.

أهمية التعاون وفقًا لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل

أما بالنسبة لملف الأمن المائي، شدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقًا لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل، مع التأكيد على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، منوهًا إلى اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق التنمية، والتطلع لتعزيز التعاون الثلاثي بين مصر وهولندا في أفريقيا في المشروعات التنموية والإنسانية بما يسهم في بناء القدرات الأفريقية وجهود التنمية في القارة.

العلاقات الوثيقة التى تربط هولندا بمصر

ومن جانبه، ثمن وزير الخارجية الهولندى العلاقات الوثيقة التى تربط بلاده بمصر، مؤكدًا تطلعله للعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية لآفاق أرحب، وأشاد بدور مصر المحوري الداعم لإحلال السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط مؤكدا ان مصر شريك أساسى لهولندا فى المنطقة. كما حرص التأكيد على التزامهم الكامل بتأمين البعثات الدبلوماسية المتواجدة على أرضها، مؤكدًا رفضهم لأية تجاوزات تتم أمام السفارات الأجنبية في هولندا ومن ضمنها السفارة المصرية في لاهاي.

