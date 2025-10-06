الإثنين 06 أكتوبر 2025
خارج الحدود

وزير الخارجية: فوز العناني بمنصب مدير عام اليونسكو انتصار تاريخي لمصر

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، فيتو

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو يمثل انتصارًا تاريخيًا لمصر والعالم العربي والقارة الإفريقية، ويعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية.

قيم الحضارات المصرية تتجسد في مرشحنا

قال وزير الخارجية إن فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو هو ثمرة تفاعل قيم الحضارة المصرية الممتدة عبر العصور، موضحًا أن:"مرشحنا العناني يجسد في شخصه قيم الحضارات الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والعربية الإسلامية والحضارة الحديثة، التي شكلت هوية مصر الفريدة."

فوز تاريخي بدعم عربي وإفريقي

وأشار عبد العاطي إلى أن فوز العناني يعد أول فوز مصري وعربي وثاني فوز إفريقي بهذا المنصب، مشددًا على أن هذا الإنجاز يعكس الثقة الكبيرة التي أولتها الدول الأعضاء لمصر، وتتويجًا لسنوات من العمل الجاد والدؤوب، بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تهنئة للرئيس والشعب المصري

وتقدم  وزير الخارجية بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الشعب المصري العظيم، صانع الحضارة منذ فجر التاريخ، بهذا الإنجاز المشرف الذي يسطر صفحة جديدة في سجل مصر الدولي."

شكر للدول العربية والإفريقية

وأعرب عبد العاطي عن شكره وتقديره العميق للدول العربية والإفريقية، قائلًا:"نفتخر في مصر بانتمائنا العربي والإفريقي، وأتوجه بالشكر للدول التي منحتنا ثقتها ودعمت مرشحنا حتى تحقيق هذا الفوز المستحق."

رسالة تعاون وسلام للعالم

وختم وزير الخارجية تصريحاته برسالة إنسانية قائلًا:"دعوتنا اليوم هي للعمل الجاد والمشترك لتبقى اليونسكو بيتًا للتنوع والحوار بين الثقافات، ومنارة للسلام وصوتًا للتراث الإنساني، وداعمًا لتمكين الشباب والمرأة. فلنجعل من هذا الإنجاز علامة فارقة في تاريخ المنظمة ومستقبلًا مشرقًا للبشرية."

