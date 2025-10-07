وزير خارجية هولندا: لا يمكن استبدال دور مصر في المنطقة

ثمن دافيد فان فييل، وزير خارجية هولندا، دور مصر في إجلاء آلاف المصابين من غزة لا سيما الأطفال.

25 مليون يورو دعما إنسانيا لقطاع غزة

وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى اليوم فى القاهرة، أن بلاده ستقدم أكثر من 25 مليون يورو دعما إنسانيا لقطاع غزة، مشددًا على أن ما يحدث فى غزة كارثي ومن الضروري حماية أبناء القطاع.

وركز على أن هولندا مستمرة في تقديم المستلزمات الطبية لدعم قطاع غزة.

الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

وشدد وزير خارجية هولندا على أنه لا يمكن استبدال دور مصر في المنطقة.

وأوضح أن بلاده ملتزمة بدعم مصر فى إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

