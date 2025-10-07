الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
رئيس الشيوخ ناعيا أحمد عمر هاشم: قدم مسيرة عطاء حافلة لدينه ووطنه

رئيس مجلس الشيوخ،
رئيس مجلس الشيوخ، فيتو

 نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الدكتور أحمد عمر هاشم  عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب سابقًا، والذي وافته المنية فجر اليوم.

 

مسيرة عطاء حافلة لدينه

 وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن العالم الجليل قدم مسيرة عطاء حافلة لدينه ووطنه، مشددًا على أن العالم الإسلامي فقد قيمة دينية كبيرة تميزت بالإخلاص في نشر العلم الحنيف داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان.

أحمد عمر هاشم عضو الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء المستشار عبدالوهاب عبدالرازق هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مجلس الشعب مجلس الشيوخ هيئة كبار العلماء بالأزهر شريف

