رئيس الشيوخ ناعيا أحمد عمر هاشم: قدم مسيرة عطاء حافلة لدينه ووطنه

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب سابقًا، والذي وافته المنية فجر اليوم.

مسيرة عطاء حافلة لدينه

وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن العالم الجليل قدم مسيرة عطاء حافلة لدينه ووطنه، مشددًا على أن العالم الإسلامي فقد قيمة دينية كبيرة تميزت بالإخلاص في نشر العلم الحنيف داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.