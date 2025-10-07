حكايته مع الشعر وقصة رؤية النبي فى المنام، أسرار من حياة الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم

الدكتور أحمد عمر هاشم، العالم الجليل الذى وصل إلى أعلى درجات العلم والمعرفة والدين، يؤمن بأن الإسلام دين ودولة وعقيدة وعمل، فهو العالم الأزهرى الذى ينتهى نسبه إلى الحسين بن علي ابن أبى طالب، والسيدة فاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الرئيس السابق لجامعة الأزهر والعضو الحالى بهيئة كبار العلماء، ومن الأعضاء البارزين بنقابة الإشراف، وله أكثر من 80 مؤلفا.

ورحل الدكتور أحمد عمر هاشم فجر اليوم الثلاثاء، وعرف بالوسطية والخطاب الدينى المعتدل، ومن أشهر رجال الدعوة والتعليم الدينى، امتدت مسيرته طويلا قدم خلالها إسهامات مؤثرة فى الفكر الإسلامي.

تدريس الحديث وعلومه

تخرج الدكتور أحمد عمر هاشم من كلية أصول الدين عام 1961، وحصل على الأجازة العلمية وعين بقسم الحديث وعلومه بالكلية، ثم حصل على الماجستير والدكتوراة ليصبح استاذا للحديث وعلومه عام 1983، وتدرج فى المناصب حتى أصبح عميدا لكلية أصول الدين ثم رئيسا لجامعة الأزهر، وحصل على جائزة الدولة التقديرية، وبقرار من الرئيس مبارك عين عضوا بمجلس الشعب ثم عضوا بمجلس الشورى.

قبلة على رأس العالم الجليل من رئيس الجمهورية

يقدم الدكتور أحمد عمر هاشم نفسه فيقول: “ما أنا إلا محدث، خادم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله وفقني إلى شرح أصحّ كتاب بعد كتاب الله، وهو كتاب صحيح البخاري، شرحته في ستة عشر مجلدا، وطبعته والحمد لله منذ عشر سنوات، فأحمد الله وأشكره، أن وفقني لهذا العمل الجليل، ثم قمت بعمل موسوعة للحديث النبوي الشريف، اشتملت على ألف حديث، تضم كل الفائدة وكل الأبواب والموضوعات”.

والده صاحب الفضل عليه

وعن طفولته وميلاده يقول الدكتور أحمد عمر هاشم فى مجلة نصف الدنيا عام 2000: “حفظت القرآن صغيرا فى كتاب قريتى الشيخ أبو هاشم بنى عامر بمركز الزقازيق شرقية، وتعلمت الصلاة والصوم والمواظبة على صلاة التراويح وأنا طفل صغير، وكان لأبى وأمى الفضل بعد الله علي فى توجيهي إلى الهداية وإلى القرآن الكريم والاتجاه إلى الدراسة فى التعليم الأزهرى فقد كان والدى يعدنى منذ الصغر على هذه المكانة”.

الدكتور أحمد عمر هاشم

وأضاف الدكتور هاشم: “كان دور الأسرة أصيلا فى حياتى، وكان له أهمية كبرى فى تهيئة مناخ البحث والدراسة والمناخ النفسي الذي من خلاله أؤدى عبادتى الخالصة لله عز وجل ولعملى فى المجتمع، كما أن للزوجة أكبر الأثر فى المزيد من صلتى بالله وعبادتى، وتعمقت فى العلم والبحث والقراءة بتهيئة المناخ المناسب، وهى رفيقة العمر والكفاح والدرب”.

حفيد الحسين رضى الله عنه

وعن صلة نسبه بالسلالة الشريفة قال الدكتور أحمد عمر هاشم: “ذكر لى والدى صلة النسب بالأسرة الهاشمية حتى قامت نقابة الأشراف وتم تحقيق الأنساب فثبت النسب والحمد لله يتصل بهذه السلسلة الكريمة، وفى رأيي أن الانتساب إلى بيت النبوة يلزم صاحبه بـ آداب وعبادات وأخلاق أعظم من أى شخص آخر، فلا يعطى شرف النسب لصاحبه التهاون فى العبادة أو الاستعلاء على الناس، ولكن نشعر أنه من خلال شرف هذا النسب له علينا واجبا أن نكون على مستواه العظيم استجابة وطاعة وتواضعا وأدبا من باب التحدث بنعمة الله، وأجدنى فى حب شديد لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام”.

رأى الدكتور أحمد عمر هاشم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى منامه عقب تخرجه من الجامعة، ويقول عن ذلك: “رأيت رسول الله يطوف حول الكعبة وأنا أسير خلفه، وفسر لي أحد العلماء ذلك ببشرى الحج إلى بيت الله الحرام، وبالفعل قمت بالحج فى نفس العام، فأنا من محبى الرسول الكريم وهذا من فضل الله وكرمه وأدعو الله أن يشفعه فينا وفى جميع المسلمين”.

مسرحية أصحاب الجنة الشعرية

أما عن هواياته فيقول الدكتور أحمد عمر هاشم: "أمارس رياضة المشي، وكلما أتيح لي الوقت بعض الممارسات الرياضية فى المنزل، بالإضافة إلى هواية الشعر فلى ديوان " نسمات إيمانية " صادر عن دار الشعب، مسرحية شعرية بعنوان " أصحاب الجنة " وكتبت " نهج البردة “ 180 بيتا”.

الاستعداد للقاء الله

وردا على سؤال كيف يستعد الإنسان للقاء ربه، قال الدكتور أحمد عمر هاشم: “إن يتوب الإنسان إلى ربه وأن يصلى ويستغفره ويذكره ذكرا كثيرا ويصلى دائما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين”.

