الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 78 طن دقيق وزيت مجهول المصدر بالشرقية

دقيق
دقيق

 أكد المهندس السيد حرزالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، أنه بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية.

تموين الشرقية تضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بمدينة العاشر

حفظ هيبة الدولة 

 جاء ذلك للتأكيد على  التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لحفظ هيبة الدولة ووصول الدعم إلى مستحقيه.

مدير إدارة تموين العاشر من رمضان 

 وأوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملات تموينية مكبرة برئاسة مصطفى عبد القادر مدير إدارة تموين العاشر من رمضان بالمرور على الأنشطة والأسواق.

 

ضبط 1420 شيكارة دقيق فاخر مجهول

وأسفرت الحملات عن ضبط مخزن غير مرخص داخل مزرعة بمدينة العاشر من رمضان يحتوي على ( ١٤٢٠) شيكارة دقيق فاخر استخراج 72% بإجمالي (٧١ طن) مجهول المصدر بدون فواتير أو بيانات توضح مصدر الحيازة.

 

ضبط زيت خليط بإجمالى 6,960 طن 

 كما تمكنت الحملة من ضبط مخزن زيت طعام غير مرخص بدائرة مركز الزقازيق به ( ٥٠٠ كرتونة) زيت خليط بإجمالي ( ٦.٩٦٠) طن مجهولة المصدر وبدون فواتير، وغير مدوّن عليها سعر البيع للمستهلك، وتم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير عدد من المخالفات التموينية لعدم الإعلان عن الأسعار بالأسواق بمدينة الزقازيق.

تموين الشرقية يشن حملة تموينية مكثفة بكفر صقر

تحرير المحاضر اللازمة 

 وأكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة لحين عرضها على الجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس السيد حرزو وكيل وزارة التموين التجارة الداخلية محافظة الشرقية التنسيق مع مباحث التموين جهاز حماية المستهلك مديرتى الصحة والطب البيطرى

مواد متعلقة

تموين الشرقية تضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بمدينة العاشر

تموين الشرقية يشن حملة تموينية مكثفة بكفر صقر

تموين الشرقية: ضبط 1.5 طن أرز ولحوم مفرومة مجهولة المصدر

تموين الشرقية يشن حملة مكبرة على محطات الوقود والمخابز بالحسينية

الأكثر قراءة

تجهيزات دفن جثمان أحمد عمر هاشم بجوار مؤسس الطريقة الهاشمية الخلوتية (فيديو وصور)

إهداء من المدينة المنورة، كفن الدكتور أحمد عمر هاشم مكتوب عليه سورة يس (صور)

"رجع ومعاه ناس بسنج ومطاوي"، النيابة تستمع لأقوال الشهود في مشاجرة عصام صاصا

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

بحضور الإمام الأكبر، المئات يؤدون صلاة الجنازة على أحمد عمر هاشم بالجامع الأزهر (فيديو وصور)

قفزة في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات بالقاهرة لتنفيذ مشروع تطوير ميدان القبة

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أنواع الشهداء في الإسلام وبيان كل نوع وسببه

أسامة قابيل ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم: "فقدنا أحد كبار حملة السنة ودعاة الوسطية"

تفسير رؤية المطر في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads