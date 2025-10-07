ضبط 78 طن دقيق وزيت مجهول المصدر بالشرقية

أكد المهندس السيد حرزالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، أنه بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية.

حفظ هيبة الدولة

جاء ذلك للتأكيد على التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لحفظ هيبة الدولة ووصول الدعم إلى مستحقيه.

مدير إدارة تموين العاشر من رمضان

وأوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملات تموينية مكبرة برئاسة مصطفى عبد القادر مدير إدارة تموين العاشر من رمضان بالمرور على الأنشطة والأسواق.

ضبط 1420 شيكارة دقيق فاخر مجهول

وأسفرت الحملات عن ضبط مخزن غير مرخص داخل مزرعة بمدينة العاشر من رمضان يحتوي على ( ١٤٢٠) شيكارة دقيق فاخر استخراج 72% بإجمالي (٧١ طن) مجهول المصدر بدون فواتير أو بيانات توضح مصدر الحيازة.

ضبط زيت خليط بإجمالى 6,960 طن

كما تمكنت الحملة من ضبط مخزن زيت طعام غير مرخص بدائرة مركز الزقازيق به ( ٥٠٠ كرتونة) زيت خليط بإجمالي ( ٦.٩٦٠) طن مجهولة المصدر وبدون فواتير، وغير مدوّن عليها سعر البيع للمستهلك، وتم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير عدد من المخالفات التموينية لعدم الإعلان عن الأسعار بالأسواق بمدينة الزقازيق.

تحرير المحاضر اللازمة

وأكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة لحين عرضها على الجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.

