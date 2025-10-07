الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
إحالة أوراق 4 متهمين للمفتى بتهمة قتل شاب بطريقة بشعة في قنا

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار إسلام محمد حمزة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف، وياسر عرفة عارف، وعبد الباسط قمر الزمان إبراهيم، ومحمد عصام عبد العزيز وكيل النيابة العامة وسكرتارية صلاح فراج وأشرف خلف، بإحالة أوراق 4 أشخاص إلى فضيلة المفتي بتهمة قتل شاب في نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

ترجع بداية القضية إلى شهر فبراير من عام 2022، عندما عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادي على جثة شاب، شاب يبلغ من العمر 30 عامًا، بها عدة إصابات طلق ناري وجروح بآلات حادة ملقاة على الطريق الزراعي في قرية بهجورة مركز نجع حمادي.

وتبين أن المتهمين في الواقعة 4 أشخاص المتهم الرئيسي بينهم لديه خلافات مالية مع المجني عليه لذلك ترصدوا له على الطريق الزراعي بين مركزي نجع حمادي وفرشوط أمام قرية بهجورة وقاموا بالتعدي عليه بآلات حادة وعدة إصابات بطلق ناري.

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا والتي قضت بإحالة 4 أشخاص متهمين في الواقعة إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم بتهمة قتل شاب في طريق مهجور بسبب خلافات مالية في نجع حمادي.

الجريدة الرسمية
