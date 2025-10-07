الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

تفاصيل حجز أراضي الإسكان المتميز في قنا الجديدة (صور)

وزارة الإسكان، فيتو
وزارة الإسكان، فيتو

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل التقديم على قطع أراضي الإسكان المتميز ضمن الطرح السادس "مسكن" بعدد من المدن الجديدة.

وتطرح بمدينة قنا الجديدة 11 قطعة أرض بمساحة 360 - 405 أمتار مربعة بسعر المتر 5075 جنيهًا.

وهي إحدى مدن الجيل الثالث، تقع ضمن مدن إقليم جنوب الصعيد، حيث تقع جغرافيا ضمن مدن محافظة قنا، تقع المدينة شرق النيل على بعد 8 كيلومترات من مدينة قنا القائمة، تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة حوالي 38500 فدان، كما تتصل المدينة الجديدة بطرق إقليمية هامة، يرجع تاريخ نشأة المدينة إلى عام 2000، حيث صدر القرار الجمهوري رقم 197 لسنة 2000.

وتصل قيمة جدية الحجز إلى 100 ألف جنيه، وتطرح الوزارة 828 قطعة أرض إسكان مميز بـ 9 مدن جديدة.

خطوات حجز أراضى الإسكان

وتنشر خطوات حجز أراضى كالتالي:

-الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز من هنا.

-تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

-يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بهما، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

-استكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزًا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة.

-الموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز.

-في حالة التزاحم سيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفي حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.

والطرح يأتي في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اراضى الاسكان المتميز اراضى الاسكان الاسكان والمرافق الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان المتميز إقليم جنوب الصعيد

الأكثر قراءة

تحرك أمني عاجل بعد بلاغ وجود أطفال داخل ماسورة غاز في الجيزة (صور)

الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات دهس قائد سيارة لـ"معلمة" وهروبه بمصر الجديدة

الناس فهمت غلط، محامي المتهمين بـ"فعل فاضح بالمحور" يعتزم اتخاذ إجراءات ضد مصور الفيديو

خارطة طريق وتحديد آلياتها الزمنية، حماس تكشف تفاصيل أولى مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة

القبض على صاحب بلاغ احتجاز طفل داخل ماسورة غاز بناهيا (صور)

بحضور وزراء وسفراء، محمد ثروت يشعل احتفالية نصر أكتوبر بمسرح الأوبرا بمشاركة الحلو وهاني شاكر (صور)

بيان رسمي من الزمالك بشأن مصير جون إدوارد

أصبح نقطة ضعف الفريق، نجم ليفربول يهاجم محمد صلاح

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 7 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 7 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads