بالأسماء، قيادات بارزة بمجلس النواب الحالي خارج سباق الانتخابات

تتوالى مفاجآت انتخابات مجلس النواب المقبل، باستبعاد عدد من قيادات المجلس الحالي ومن الأسماء البارزة، لاسيما رؤساء اللجان النوعية، وبعض أعضاء هيئات مكاتبها.

أسماء خارج سباق انتخابات مجلس النواب

ونشرت فيتو أمس، وفقا لمصادر خاصة، عددا من الأسماء المقرر الإطاحة بهم سواء في القوائم أو على المقاعد الفردية، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام وجود نيابية جديدة.

الدكتور علي جمعة خارج حسابات انتخابات مجلس النواب

وتضمنت قائمة الراحلين عن مجلس النواب المرتقب، الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وهو النائب المعين بقرار من رئيس الجمهورية.

رئيس لجنة الدفاع يغادر البرلمان لمنصب وكيل مجلس الشيوخ

كما تخلو قوائم الترشح من النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والذي من المتوقع ألا يكمل مداه في المجلس الحالي، بعدما ترددت أنباء عن اعتزام تعيينه في مجلس الشيوخ، ليتولى منصب وكيل المجلس.

رئيس برلمانية مستقبل وطن خارج حسابات انتخابات مجلس النواب

وتضم قائمة الراحلين من الترشح في انتخابات مجلس النواب، علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.

كما تخلو قوائم مرشحي انتخابات مجلس النواب المقبلة، من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وكذلك النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، والمستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

استبعاد عدد من رؤساء اللجان النوعية في الترشح لانتخابات مجلس النواب

وتضمنت قائمة القيادات البرلمانية غير المرشحة في انتخابات مجلس النواب المقبل، الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس.

ومن بين الأسماء البارزة أيضا والمقرر عدم تقديمها في قوائم مرشحي انتخابات مجلس النواب، النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس.

وكشفت مصادر أن انتخابات مجلس النواب المقبل، سوف تشهد وجود عدد من الوزراء السابقين ضمن قائمة مرشحي الأحزاب، وسط توقعات بتوليهم رئاسة اللجان النوعية المناظرة لوزاراتهم.

محمد سعفان مرشحا ضمن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب

وفي مقدمة الأسماء محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق، ضمن مرشحي حزب مستقبل وطن في الجيزة، ضمن القائمة الوطنية، والمتوقع أن يتولى رئيس لجنة القوى العاملة.

اللواء محمود شعراوي مرشحا في انتخابات مجلس النواب

كما يتصدر اسم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الأسبق، قائمة المرشحين المحتملين، وسط توقعات لتوليه رئاسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلفا للنائب أحمد السجيني.

طارق الملا مرشحا في انتخابات النواب

وتتضمن قائمة الوزراء السابقين، المقرر الدفع بهم في الانتخابات، المهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، ومن المتوقع أيضا أن يتولى رئاسة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.

كما تشير التوقعات إلى ترشح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق مرشحا في انتخابات مجلس النواب، ممثلا عن حزب الجبهة الوطنية.

وتضم قائمة الوزراء السابقين، المتوقع الدفع بهم في انتخابات مجلس النواب، السيد القصير، وزير الزراعة السابق، ممثلا عن حزب الجبهة الوطنية.

