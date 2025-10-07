الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية: زراعة 18 ألف شجرة بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية

د.منال عوض وزيرة
د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية
تلقت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" في عدد من المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وتحسين جودة البيئة والمظهر الحضاري بالمحافظات.

 

منال عوض: تنفيذ 87 حملة تفتيشية وإحالة 56 مخالفة للنيابات المختصة

منال عوض توجه بتخصيص فرص لأهالي وادي مجيرح في مشروعات الإسكان الاجتماعي

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى دعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية البيئية المستدامة بمختلف المحافظات.

 

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن ما تم تنفيذه يأتي في إطار خطة الوزارة للمساهمة في تحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية، مشددة على استمرار التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لمتابعة معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وضمان تحقيق الأثر البيئي والحضري المستهدف من المبادرة وضرورة الحفاظ علي هذه الأشجار التي يتم زراعتها.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن جهود الوزارة في تنفيذ أعمال التشجير والتنسيق الحضري تأتي دعمًا لتوجهات الدولة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين نوعية الهواء، في ضوء رؤية مصر 2030، وبما يسهم في تحسين جودة الحياة داخل المدن والمراكز الحضرية.

وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، أنه في نطاق محافظة القاهرة، تم تنفيذ أعمال تشجير وتجميل بمحور الشعراوي بمنطقة السيدة نفيسة، شملت زراعة 300 شجرة منها 19 شجرة من نوع جاكرندا ذات الزهور البنفسجية الجمالية، و40 شجرة من نوع “أكاسيا نيدوزا” المعروفة بقدرتها على التكيف مع البيئات الجافة، إلى جانب تنفيذ أعمال زراعة تجميلية تحت الأشجار بعدد 2000 شتلة تضمنت 600 شتلة من نبات الإيروبس و1400 شتلة من نبات الهيمليا.

كما أشار التقرير إلى أنه تم زراعة 5845 شجرة بمحافظة كفر الشيخ بالجهود الذاتية في إطار المشاركة المجتمعية، وتنوعت الأشجار المزروعة بين المثمرة وأشجار الزينة الملائمة لطبيعة البيئة المحلية، بما يعزز أهداف المبادرة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي محافظة الدقهلية، تم الانتهاء من زراعة 12479 شجرة بنطاق أحياء شرق وغرب المنصورة وجمصة ومركز أجا، ضمن خطة المحافظة لتنفيذ أعمال التشجير والتنسيق الحضري في إطار المرحلة الرابعة من المبادرة.

الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة المظهر الحضاري زراعة 100 مليون شجرة محافظة القاهرة وزير التنمية المحلية

