خبير قانون دولي يكشف رد فعل مجلس الأمن حال تعرض إيران لهجوم أمريكي ثان

أكد الدكتور محمد محمود مهران المتخصص في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدوليتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران ثانية إذا أعادت تشغيل برنامجها النووي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين.

ميثاق الأمم المتحدة يحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد أي دولة

قال مهران وفي تصريح "فيتو" إن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد أي دولة، مؤكدًا أن التهديدات العلنية بالعدوان العسكري تنتهك هذا المبدأ الأساسي.

يمنح مجلس الأمن وحده صلاحية تقرير التدابير اللازمة لحفظ السلم الدولي وليس للولايات المتحدة

وأوضح أن القانون الدولي يمنح مجلس الأمن وحده صلاحية تقرير التدابير اللازمة لحفظ السلم الدولي وليس للولايات المتحدة أن تتصرف بشكل انفرادي.

وحول إمكانية تكرار الضربة الأمريكية لإيران أكد أن أي عدوان جديد سيواجه تداعيات خطيرة على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا أن إيران دولة ذات سيادة ولها الحق المشروع في الدفاع عن نفسها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

تكرار العدوان سيشعل المنطقة ويدفع إيران لاتخاذ إجراءات انتقامية

وحذر من أن تكرار العدوان سيشعل المنطقة ويدفع إيران لاتخاذ إجراءات انتقامية قد تتطور لحرب إقليمية واسعة.

هذا وأكد أن الاتفاق النووي الإيراني هو اتفاق دولي معتمد بقرار من مجلس الأمن ولا يحق للولايات المتحدة التي انسحبت منه أن تفرض إرادتها بالقوة.

وختم بالمطالبة بحل النزاعات بالطرق السلمية والحوار الدبلوماسي وليس بالتهديدات العسكرية التي تنتهك القانون الدولي.



يذكر ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر من أن بلاده ستقصف إيران ثانية إذا أعادت تشغيل برنامجها النووي.

جاء ذلك خلال الاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس البحرية الأمريكية في قاعدة نورفولك البحرية.

وقال ترامب متحدثًا أمام حشد من قوات البحرية: لن ننتظر طويلًا هذه المرة"، مذكرًا بالهجمات التي طالت منشآت نووية إيرانية في 22 يونيو الماضي عبر استخدام قاذفات B-2 وصواريخ توماهوك.



كما أردف أن " قاذفات B2 أصابت كل هدف بدقة تامة، وقد أطلقنا أيضًا 30 صاروخ توماهوك من إحدى الغواصات لضمان تنفيذ المهمة".

