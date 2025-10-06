الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد قصف قارب جديد، ترامب يهدد بعمليات برية ضد فنزويلا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن القوات الأمريكية قصفت قاربا آخر قبالة سواحل فنزويلا يوم السبت للاشتباه في أنه يحمل مواد مخدرة، مضيفا أن الولايات المتحدة ستبدأ أيضا التصدي لعمليات تهريب المخدرات التي تتم عن طريق البر.


أدلى ترامب بهذا التعليق خلال خطاب ألقاه في قاعدة نورفولك البحرية، بجوار حاملة الطائرات هاري إس. ترومان. ولم يتضح بعد ما إذا كان يشير إلى ضربة أعلن عنها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في وقت سابق.

وقال ترامب: "في الأسابيع الأخيرة، دعمت البحرية مهمتنا للقضاء على عصابات المخدرات تماما... لقد نفذنا ضربة أخرى الليلة الماضية. والآن لا نستطيع العثور على أي منهم".


وأضاف "لم يعودوا يأتون عن طريق البحر، لذا سيتعين علينا الآن البحث عنهم برا لأنهم سيضطرون إلى ذلك".


وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي هيجسيث، إن الجيش لديه التفويض اللازم لتوجيه ضربات في منطقة البحر الكاريبي، لاستهداف قوارب يُعتقد أنها تحمل مواد مخدرة قبالة سواحل فنزويلا.

وقال هيجسيث "لدينا كل التفويض اللازم. هؤلاء مصنفون على أنهم منظمات إرهابية أجنبية".


ولم يقدم هيجسيث ولا الرئيس الأمريكي دليلا على الاتهامات بأن القوارب المستهدفة كانت تحمل مخدرات.

وأبلغ ترامب الكونجرس الأسبوع الماضي بأنه أعلن أن الولايات المتحدة في "نزاع مسلح غير دولي" مع عصابات المخدرات، دون تقديم أساس قانوني جديد.


ويقول منتقدون إن قصف القوارب محاولة أخرى من ترامب لاختبار نطاق سلطاته الرئاسية. وتساءل خبراء في مجال القانون عن سبب تنفيذ الجيش لهذه الهجمات بدلا من خفر السواحل الأمريكي، وهو الهيئة المعنية بالقانون البحري في البلاد.


وقال هيجسيث "إذا كنت في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أو في منطقة البحر الكاريبي أو إلى الشمال من فنزويلا وتريد تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، فأنت هدف مشروع للجيش الأمريكي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سواحل فنزويلا مواد مخدرة الولايات المتحدة عمليات تهريب المخدرات طريق البر قاعدة نورفولك البحرية وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث البحر الكاريبي الكونجرس

الأكثر قراءة

تصرف صبياني، كيف ودع منتخب مصر مونديال الشباب 2025 من الدور الأول؟

انخفاض كبير في عباد الشمس وكريستال، أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب بتشيلي

ابنتا شقيقة أمل عرفة يعتذران عن التسريبات الصوتية لابنتها والفنانة تتبرأ من عائلتها

ضوابط التنازل عن الترشح في الانتخابات وفق قانون مجلس النواب

جنون لا يتوقف، ارتفاع جديد في أسعار الطماطم اليوم الإثنين بالأسواق

لحظة مصرع عامل إنارة صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالزقازيق ومحافظ الشرقية ينعاه (فيديو)

قرآن الفجر في يوم النصر، رائعة الشيخ محمد أحمد شبيب التي بشرت بنصر أكتوبر (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض غير متوقع في النترات العادي، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

للمقاعد الفردية والقائمة، تعرف على حساب نصاب الفوز في انتخابات مجلس النواب

جنون لا يتوقف، ارتفاع جديد في أسعار الطماطم اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على الـ 5 بنود الرئيسية في عقود العمل بالقانون الجديد

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قرآن الفجر في يوم النصر، رائعة الشيخ محمد أحمد شبيب التي بشرت بنصر أكتوبر (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 6 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads