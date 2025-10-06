الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب للقوات الأمريكية: لن ننتظر سنوات لضرب إيران مجددا

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بلاده ستقصف إيران ثانية إذا أعادت تشغيل برنامجها النووي.

جاء ذلك خلال الاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس البحرية الأمريكية في قاعدة نورفولك البحرية.


وقال ترامب متحدثًا أمام حشد من قوات البحرية: لن ننتظر طويلًا هذه المرة"، مذكرًا بالهجمات التي طالت منشآت نووية إيرانية في 22 يونيو الماضي عبر استخدام قاذفات B-2 وصواريخ توماهوك.


كما أردف أن " قاذفات B2 أصابت كل هدف بدقة تامة، وقد أطلقنا أيضًا 30 صاروخ توماهوك من إحدى الغواصات لضمان تنفيذ المهمة".

وأشار إلى أن كافة الإدارات السابقة لم تتخذ مثل هذا القرار، مضيفًا أن القوات الأمريكية تدربت لما يقارب 22 سنة، من أجل تنفيذ هذا الهجوم، دون أن يحصل إلا بعد مجيئه إلى الرئاسة.


وأكد أن واشنطن لن تنتظر هذه المرة 22 سنة أخرى، من أجل ضرب إيران، في حال أعادت إحياء برنامجها النووي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحرية الامريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران دونالد ترامب

مواد متعلقة

أخبار مصر: تفاصيل غريبة عن سرقة لوحة أثرية بسقارة، ترامب يهدد حماس بـ"سفك دماء هائل"، لحظة مصرع عامل إنارة صعقا بالكهرباء

بعد قصف قارب جديد، ترامب يهدد بعمليات برية ضد فنزويلا

سفك دماء هائل، ترامب يهدد حماس ويحذرها من التلاعب بخطة غزة

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025

موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

انخفاض كبير في عباد الشمس وكريستال، أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

حالة الطرق اليوم بالقاهرة والجيزة، اختناق مروري بهذه الميادين والمحاور الرئيسية

مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

يمكنك ترديدها في الصباح، بعض جوامع دعاء النبي

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التين والعنب وارتفاع يصل إلى 10 جنيهات في المانجو

خدمات

المزيد

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

5 أجهزة يجب فحصها في السيارات قبل صيانة الشتاء

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التين والعنب وارتفاع يصل إلى 10 جنيهات في المانجو

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يمكنك ترديدها في الصباح، بعض جوامع دعاء النبي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 6 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 6 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads