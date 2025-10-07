ضبط 4.6 آلاف بطاقة تموينية و136 شيكارة دقيق مهرب بالشرقية 

شنت الرقابة التموينية بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية حملة أسفرت عن ضبط 83 شيكارة دقيق بلدي مدعم مهرب و1600 بطاقة تموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حملة مركز ومدينة أبو حماد

كما أسفرت الحملة في مركز ومدينة أبو حماد عن ضبط 53 شيكارة دقيق بلدي مدعم وتجميع 3 آلاف بطاقة تموينية، وذلك خلال حملات مفاجئة على المخابز للوقوف على مدى التزامها بتعليمات الإنتاج والتشغيل.

تموين محافظة الشرقية

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها مديرية التموين بالشرقية، وبناءً على تعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين وبالشرقية بضرورة تشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية والمحلات العامة.

تكثيف الرقابة على المخابز

وقال حرز الله أنه تم وضع خطة بتكثيف الرقابة على المخابز البلدية والآلي والنصف آلي لمنع التصرف في الدقيق ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

