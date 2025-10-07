خالد الطوخي: فوز العناني بمنصب مدير اليونسكو فخر لمصر وتأكيد لريادتها الثقافية عالميا

هنأ خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور خالد العناني على فوزه التاريخي بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، كأول مصري وعربي يتقلد هذا المنصب الرفيع منذ تأسيس المنظمة، مؤكدا أن هذا الفوز يمثل إنجازًا غير مسبوق يضاف إلى رصيد مصر من النجاحات على الساحة الدولية.



وأعرب الطوخي عن فخره الكبير بهذا الإنجاز الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية، ويجسد المكانة الثقافية والتاريخية التي تتمتع بها مصر بين الأمم، معتبرا أن فوز الدكتور العناني ما هو إلا تتويج طبيعي لمسيرة دعم مستمرة من القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يضع الكفاءات الوطنية في صدارة المشهد الدولي.



وأشار الطوخي إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون جهود دبلوماسية مخلصة ومحترفة، مثنيا على الدور البارز للدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وممثل مصر في المجلس التنفيذي للمنظمة، حيث عملا سويا على إدارة هذا الملف بحرفية كبيرة أسهمت في الوصول إلى هذه النتيجة المشرفة.



وأكد الطوخي أن هذا الحدث الاستثنائي يعد انتصارا جديدا يضاف إلى انتصارات مصر في مختلف المجالات، لا سيما أنه جاء متزامنا مع احتفالات مصر بالذكرى الـ52 لنصر أكتوبر المجيد، ما يعزز من رمزيته ويؤكد أن مصر لا تزال قادرة على تحقيق الريادة في كل الميادين.

وشدد الطوخي على أن الدكتور خالد العناني يمثل نموذجا مشرفا للعالم المصري، والقيادي القادر على التعبير عن قيم مصر وثقافتها في المحافل الدولية، قائلا:"نحن على ثقة بأنه سيحدث فارقا كبيرا في قيادة اليونسكو خلال المرحلة المقبلة".

