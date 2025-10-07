الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
عاطل متهم بقتل صديقه في الزاوية الحمراء يمثل الجريمة

اصطحب فريق من  نيابة الزاوية الحمراء عاطلا متهما بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما، بدائرة القسم إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية. 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام عامل بالتعدي على الشاب باستخدام "خاتم في يده" وسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بجرح بالغ أودى بحياته.

وبعد ارتكاب الجريمة، حاول المتهم إخفاء معالمها، فقام بحمل المجني عليه على "تروسيكل" يخصه، وتوجه إلى أسرة الضحية مدعيًا أنه عثر عليه ملقى في الشارع غارقًا في دمائه.

 

وحرص المتهم على مرافقة أسرة القتيل إلى المستشفى، في محاولة لإبعاد الشبهة عنه، إلا أن التحريات الدقيقة لكشف ملابسات الحادث أكدت تورطه الكامل في ارتكاب الجريمة.

