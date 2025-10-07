نابولي وروما يتقاسمان ترتيب الدوري الإيطالي قبل فترة التوقف الدولي

ترتيب الدوري الإيطالي، يتقاسم نابولي وروما قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل فترة التوقف الدولي شهر أكتوبر الجاري.

ترتيب الدوري الإيطالي

1- نابولي 15 نقطة

2- روما 15 نقطة

3- ميلان 13 نقطة

4- إنتر 12 نقطة

5- يوفنتوس 12 نقطة

6- أتالانتا 10 نقاط

7- بولونيا 10 نقاط

8- كومو 9 نقاط

9- ساسولو 9 نقاط

10- كريمونيزي 9 نقاط

11- كالياري 8 نقاط

12- أودينيزي 8 نقاط

13- لاتسيو 7 نقاط

14- بارما 5 نقاط

15- ليتشي 5 نقاط

16- تورينو 5 نقاط

17- فيورنتينا 3 نقاط

18- فيرونا 3 نقاط

19- جنوى نقطتان

20- بيزا نقطتان

