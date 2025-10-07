جدد "حبه القديم" بالدم، حبل المشنقة في انتظار خراط قتل زوج ابنة عمه بمشاركة صديقه بالدقهلية

أسدلت الدائرة 11 بمحكمة جنايات المنصورة الستار على قضية هزت الدقهلية تحت مسمى “الحب” بعدما أقدم خراط معادن، مقيم بحي السلام مركز بلقاس بقتل زوج ابنة عمه رغبة منه في زواجها، بعد قصة حب سابقة بينهما كتب لها الفشل.



وأحالت المحكمة، أوراق المتهم بالتخلص من زوج ابنة عمه بالاشتراك مع صديقه، بسبب حبه لها ورغبته في الزواج منها، لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 4 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عبد العزيز البهنساوي، وعضوية المستشارين أحمد عبد الله عبد الحميد صالح، ومحمد محمد محمد محمد عطية، وعبد العزيز متولي عبد العزيز محمد، وذلك في القضية رقم 5433 لسنة 2025 جنايات بلقاس، والمقيدة برقم 834 لسنة 2025 كلي شمال المنصورة.

وبداية القصة عندما أقدم يوسف جلال يوسف أحمد زاهر، 39 سنة، خراط معادن، بالاشتراك مع صديقه علي محمد عبد القادر أبو العنين، 45 سنة، تاجر ملابس، مقيم بقرية الملاحة مركز بلقاس، في مارس الماضي، قتلا المجني عليها عليه إسماعيل أحمد السيد أحمد إبراهيم، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحه، وأعدا لذلك الغرض أداة “رباط بنطال”، وقاما باستدراجه، وما أن استقلوا السيارة الرقمية «د ل ف 9812»، وما أن ظفرا به حتى قام المتهم الأول باستخدام رابطة البنطال بلفه حول عنقه، وقام الثاني بتقيد قدميه وشل حركته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، بحسب التحقيقات.

ولفك لغز هذه الجريمة كان لابد من رجال المباحث استرجاع شعار “فتش عن المرأة” تلك المقولة الشهيرة للأديب الفرنسى ألكسندر دوما، للكشف عن أسرار الجريمة البشعة، والفعل توصلت تحريات ضباط وحدة المباحث، أن هناك علاقة عاطفية بين زوجة المجني عليه والمتهم الأول، ولفشله في توطيد تلك العلاقة فعقد العزم على التخلص من زوجها، واتفق مع المتهم الثاني على إزهاق روح المجني عليه، مستغلين عمله في مجال الوساطة العقارية.

تلك العلاقة التي لم تنكرها زوجة المجني عليه، في التحقيقات حيث أكدت أنها كانت تربطها علاقة عاطفية سابقة بنجل عمها «المتهم الأول»، ورفض ذويها ارتباطهما، وتزوجت من المجني عليه، ولكثرة الخلافات فيما بينهما حاول المتهم الأول إعادة العلاقة العاطفية معها، إلا أنها رفضت ذلك.

وأوضحت أنها بتاريخ الواقعة هاتف شخص زوجها لمقابلته، ومنذ خروجه لم يعد، وعقب البحث عنه علموا بوفاته.

ومن جانبه أقر المتهم الأول بأنه وعلى إثر علاقة عاطفية فيما بينه وزوجة المجني عليه، ورفض ذويهما ارتباطهما وزواجها من الضحية، دامت المحادثات بينهما لصلة القرابة، وعقب علمه بسوء العلاقة بينها وزوجها، تجددت العلاقة العاطفية بينهما، وطالب منها الطلاق منه لكنها رفضت، فحاول بذل كافة المساعي لإنهاء تلك الزيجة، وعرض عليها التخلص منه إلا أنها أبت ذلك، فعقد العزم والمتهم الثاني على إزهاق روحه مستغلين عمله في مجال الوساطة العقارية، فقام بإيهامه بحاجته لبيع مسكنه، وأوهمه الثاني بوجود مشترٍ يرغب في شراء عقار بذات الناحية، وأعدا لإتمام جريمتهما دواء مهدئ ورباط بنطال واستأجرا سيارة، وما أن تمكنا من استدراج المجني عليه وتناوله المهدئ، استقلوا السيارة قيادة الثاني، وقام باستخدام أداة رباط بنطال بلفه حول عنقه حتى وفاته، وأعقبه إلقائه في مجرى مائي عقب قيامه بالتأكد من وفاته، بأن كال له ضربتين باستخدام حجر استقرتا برأسه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.