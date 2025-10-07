اليوم، جولة جديدة بين الوسطاء وحماس في شرم الشيخ وسط أجواء إيجابية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بانتهاء المباحثات الأولى بين الوسطاء وحماس في شرم الشيخ وسط أجواء إيجابية.

وأكدت باستمرار اللقاءات في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بين الوسطاء وحمـاس بشرم الشيخ وسط أجواء إيجابية.

وأوضحت مصادر أن "لقاء الوسطاء مع وفد حماس اتسم بالإيجابية وحدد خارطة طريق جولة المباحثات الحالية وآلياتها".

وقال وفد "حماس" للوسطاء إن "استمرار القصف في غزة يشكل تحديا أمام الإفراج عن الأسرى".

وضم وفد حماس اثنين هما خليل الحية وزاهر جبارين.

وبدأ وفدا حركة حماس وإسرائيل، الاثنين، المباحثات غير المباشرة المنعقدة في مصر حول تبادل الأسرى، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن التقدم في مفاوضات اتفاق غزة، مشيرا إلى أن الجميع وافق على المقترح المطروح، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد ترامب في تصريحاته أن حركة حماس "وافقت على أشياء مهمة جدًّا"، معتبرًا أن الصفقة الحالية "اتفق عليها الجميع بشكل مذهل".

ولفت إلى أنه يتلقى دعما لهذه الاتفاقية من عدة أطراف دولية، حيث ذكر أن "كل دولة تعمل على هذا الاتفاق بشأن غزة وتسعى لإتمامه، قطر ساعدتنا بشكل كبير للتوصل إلى صفقة غزة، وتركيا والإمارات والسعودية والجميع قدم المساعدة في صفقة غزة".

كما أشار ترامب إلى تلقي "إشارة قوية جدا من إيران مفادها أنهم يرغبون في إتمام اتفاق غزة"، لافتا أيضا إلى حديثه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي "يضغط بشدة من أجل التوصل إلى اتفاق في غزة".

وخلص ترامب إلى تأكيد أن "حماس حاليًّا حسنة في تعاملها"، معربًا عن اعتقاده بأن "الجميع يسير بشكل جيد جدًّا في ما يتعلق باتفاق غزة".

ووصلت الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر وبدأت جلسات غير مباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي لبحث آليات تهيئة الأوضاع الميدانية للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.