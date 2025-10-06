مدير حملة خالد العناني يكشف أبرز التحديات للفوز برئاسة اليونسكو

أعرب السفير وائل عبد الوهاب، مدير حملة الدكتور خالد العناني للترشح لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، عن سعادته وفخره بمزيج من المشاعر بعد الفوز الكاسح للعناني في المجلس التنفيذي للمنظمة، وحصوله على 55 صوتًا مقابل صوتين فقط للمرشح المنافس، خلفًا للفرنسية أودري أزولاي.

وقال عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار:"مشاعر ممتزجة بين السعادة، ونحمد ربنا على الفوز الكاسح والتاريخي.. نحن فخورون بهذا الإنجاز، وفخورون بأن مصر استطاعت أن تُسمع صوتها للعالم، وأن تُظهر انتقالها الثقافي والتعليمي ورصيدها الحضاري أمام الجميع".

فخر عربي ومصري

وأضاف:"أتخيل أنها المرة الأولى التي تعبر فيها شخصية مصرية وعربية هذا العبور، تزامنًا مع عبور أكتوبر.. وكانت لحظة مشرفة جدًا".

وأشار إلى أن الرقم 55 صوتًا غير مسبوق، مؤكدًا أن الفوز جاء نتيجة عمل منهجي بدأ منذ بداية عام 2022 ومر بمراحل متعددة.

تحديات الحملات الانتخابية

وعن أصعب المراحل، قال عبد الوهاب:"من الصعب تحديد مرحلة بعينها، لأن كل مرحلة لها تحدياتها. واجهتنا انتقادات بأن البعض لا يريد للعرب تولي هذا المنصب، وأخرى مثل: أنتم قدمتم أكثر من مرة ولم تفوزوا، وكنا نسمع أحيانًا حالة من عدم اليقين داخل مصر".

وأضاف:"فريق الحملة كان حالمًا وواثقًا، ومعظمه من الشباب. صدقنا حلمًا كثير من الناس لم يصدقوه".

ردود فعل العناني والتهاني الدولية

وأشار السفير إلى أن الدكتور خالد العناني، بعد إعلان نتيجة انتخابات اليونسكو، وقف أمام المجلس التنفيذي وألقى كلمة واستمع لكلمات التهاني من الدول، ومن بينها كلمة وزير الخارجية المصري السفير بدر عبد العاطي، معبرًا عن فخره بالإنجاز التاريخي لمصر والعالم العربي.

