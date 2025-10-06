زاهي حواس بعد فوز العناني باليونسكو: كنت واثقا 3000% أن منافسه لن يأخذ أصواتًا

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات والآثار، أن الدكتور خالد العناني، أنه كان واثقًا تمامًا من نجاح الدكتور خالد العناني في انتخابات اليونسكو.

توقع نجاح كبير واحتفال مصري

وأضاف حواس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: إن فوز العناني يمثل نجاحًا كبيرًا لمصر، وأنه أرسل له رسالة مباشرة بعد إعلان النتائج، مؤكّدًا فيها أن هذا الإنجاز فخر لمصر وكل المصريين يحتفلون به.

جهود واضحة لدعم الترشيح

وأشار عالم الآثار إلى أن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بذل جهدًا كبيرًا لدعم ترشيح العناني في انتخابات اليونسكو، ما ساهم في تحقيق هذا الفوز التاريخي الذي يعكس المكانة الثقافية والعالمية لمصر.

ولفت إلى أنه كان داعما لخالد العناني بنسبة 100% وكنت واثقا 3000% أن المرشح اللي أمامه لن يأخذ أصواتًا.. مصر كلها فرحانة، وأرسلت له بعد إعلان فوزه بمنصب مدير عام اليونسكو رسالة أبلغته بأنه فخر لمصر".

