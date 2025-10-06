بعد فوزه بمنصب مدير عام اليونسكو، رسائل التهنئة تنهال على خالد العناني

انهالت رسائل التهنئة من الأوساط الرسمية والشعبية في مصر على الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، عقب فوزه بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في إنجاز تاريخي يعكس مكانة مصر وريادتها على الساحة الدولية.

و أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص تهانيه للدكتور خالد العناني، مؤكدًا أن فوزه بهذا المنصب الرفيع هو تقدير دولي لكفاءة الخبرات المصرية وإسهاماتها في مجالات الثقافة والتعليم وحماية التراث الإنساني.

وأشاد الرئيس بجهود العناني خلال مسيرته في خدمة الآثار المصرية وتطوير القطاع السياحي، متمنيًا له دوام النجاح في مهامه الجديدة لخدمة قضايا التعليم والثقافة حول العالم.

كما تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخالص التهاني، مشيرًا إلى أن فوز العناني يمثل مصدر فخر لكل المصريين، ويؤكد الدور الفاعل الذي تلعبه مصر داخل المنظمات الدولية.

وهنأ جميع الوزراء والمحافظين الدكتور العناني، مؤكدين أن هذا الاختيار يعكس الثقة العالمية في الكفاءات المصرية القادرة على قيادة المؤسسات الدولية الكبرى. كما أعرب رؤساء الجامعات المصرية عن فخرهم بهذا الإنجاز، مشيرين إلى أن العناني يمثل نموذجًا مشرفًا للعالم والأكاديمي المصري القادر على المنافسة عالميًا.

من جانبه، بعث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ببرقية تهنئة للدكتور خالد العناني، أعرب فيها عن تمنياته له بالتوفيق في أداء رسالته لخدمة الإنسانية، مؤكدًا أن فوزه يعد انتصارًا للقيم الثقافية والتعليمية التي تدافع عنها مصر في جميع المحافل الدولية.

وتواصلت التهاني من مختلف فئات المجتمع المصري والعربي، احتفاءً بتولي أحد أبناء مصر هذا المنصب الدولي الرفيع، الذي يعزز من حضورها وتأثيرها على الساحة العالمية.



