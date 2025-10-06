كايسيدو ورايس على رأس المرشحين لجائزة لاعب الجولة في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الإثنين، عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الجولة السابعة من منافسات البطولة.

نتائج الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي

وسقط ليفربول في فخ الخسارة الثانية على التوالي له في الدوري هذا الموسم، على يد مضيفه تشيلسي، بهدفين لهدف، يوم السبت الماضي.

وفاز آرسنال على ملعبه أمام وست هام يونايتد، بهدفين دون رد، فيما فاز مانشستر يونايتد على ضيفه سندرلاند، بهدفين دون رد، كما فاز مانشستر سيتي على مضيفه برينتفورد هدف دون رد، وفاز توتنهام خارج ملعبه على ليدز بهدفين لهدف.

وانتهت الجولة بتصدر آرسنال لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما فقد ليفربول الصدارة بعد أسابيع متتالية.

المرشحون لجائزة لاعب الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي

وجاء على رأس قائمة المرشحين لجائزة لاعب الأسبوع، الدولي الإنجليزي ديكلان رايس، نجم آرسنال، بعد تألقه ضد فريقه السابق وست هام.

ويتنافس رايس على جائزة لاعب الأسبوع مع متوسط ميدان نادي تشيلسي، مويسيس كايسيدو، الذي سجل هدفًا رائعًا في فوز فريقه على ليفربول بنتيجة 2-1.

ويتواجد أيضًا ضمن القائمة بينجامين سيسكو، مهاجم مانشستر يونايتد، والذي سجل هدفًا ساعد به الشياطين الحمر على الانتصار على سندرلاند 2-0.

كما يتواجد في القائمة كل من من محمد قدوس جناح توتنهام هوتسبير، وأنطوان سيمينيو نجم بورنموث، وبرونو جيماريش لاعب نيوكاسل يونايتد، وجاك جريليش جناح إيفرتون، وأخيرًا دونييل مالين مهاجم أستون فيلا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.