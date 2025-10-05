الأحد 05 أكتوبر 2025
رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة السابعة

ترتيب الدوري الانجليزي
ترتيب الدوري الانجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي، تصدر أرسنال قمة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة السابعة وتراجع ليفربول للوصافة.

وتلقي ليفربول خسارته الثانية في البريميرليج أمام تشيلسي 2-1 في قمة الجولة السابعة ليتراجع للمركز الثاني.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة السابعة 

1- آرسنال 16 نقطة
2- ليفربول 15 نقطة
3- توتنهام هوتسبير 14 نقطة
4- بورنموث 14 نقطة
5- مانشستر سيتي 13 نقطة
6- كريستال بالاس 12 نقطة
7- تشيلسي 11 نقطة
8- إيفرتون 11 نقطة
9- سندرلاند 11 نقطة 
10- مانشستر يونايتد 10 نقاط
11- نيوكاسل يونايتد 9 نقاط
12- برايتون 9 نقاط
13- أستون فيلا 9 نقاط
14- فولهام 8 نقاط
15- ليدز يونايتد 8 نقاط 
16- برينتفورد 7 نقاط
17- نوتنجهام فوريست 5 نقاط
18- بيرنلي 4 نقاط
19- وست هام 4 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي 


 

ترتيب الدوري الإنجليزي أرسنال جدول الدوري الانجليزي ليفربول مانشستر سيتي توتنهام هوتسبير جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي

