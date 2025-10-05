بعد 250 انتصارا، رقم تاريخي لـ جوارديولا في الدوري الإنجليزي

دخل بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التاريخ في الدوري الإنجليزي بعدما أصبح أسرع مدرب يحقق 250 انتصارا في منافسات البريمييرليج.

وحقق جوارديولا انتصاره الـ250 اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي، بعدما قاد مانشستر سيتي إلى الفوز بهدف نظيف على برينتفورد بهدف نظيف.

وعلق بيب جوارديولا على الإنجاز في تصريحات نشرها موقع قنوات NBC التليفزيونية: "من الرائع أن أحقق 250 انتصارًا في الدوري الإنجليزي، هذا أمر مميز، ويعكس كم فزنا.. لم أكن أعرف أنني أسرع من حقق هذا الرقم، إنه شعور جميل، وسأتصل بأليكس فيرجسون وآرسين فينجر لنخرج يوما ما، ونحتفل معًا، وسأدعوهم إلى العشاء".

إنجاز جوارديولا يتمثل في كونه وصل إلى 250 فوزًا في الدوري الإنجليزي، بعد 349 مباراة فقط خاضها في البريمييرليج، ليتفوق على الاسكتلندي أليكس فيرجسون، المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد، بفارق 55 مباراة، بينما يظهر الفرنسي آرسين فينجر في المركز الثالث، بعدما حقق ذلك في 423 مباراة مع أرسنال.

بيب جوارديولا يعلق على اعتراف لاعبه بأزمته النفسية

فيما أشاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بنجمه فيل فودين بعد أن تحدث بصراحة عن المشاكل النفسية التي عانى منها خلال الموسم الماضي.

وعلّق جوارديولا على تصريحات لاعبه عبر شبكة "ESPN"، قائلا: "قوته في الاعتراف بذلك أمر رائع.. شخصية مثل فيل تستطيع أن تكون منفتحة، وتتحدث إلى المجتمع بأكمله، ففي الوقت الحالي يعاني الشباب والمراهقون وحتى الكبار من هذه الأمور ولا أحد بعيد عنها".

وأضاف المدرب الإسباني: "قبول الواقع أمر مذهل عندما أراه الآن، وأتحدث بعيدا عن المستوى الرائع الذي يقدمه أرى الفرح في التدريبات ضحكته وصوته في غرفة الملابس.. هذا ما نريده تماما البقية سنساعده فيها ليواصل اللعب بأفضل شكل ممكن، فالمهم أن يكون بصحة جيدة".

وتابع: "كرة القدم فيها فوز وخسارة وتعادل، لكن الأهم أن يكون اللاعب بصحة جيدة، مع عائلته ونفسه وأن يفعل ما يحب هذا ما نريده منه، وأنا سعيد لأنه يتحسن خطوة بخطوة تراه في المباريات وتدرك مدى تأثيره في كل شيء تقريبا".

اعتراف فودين

ووفقا لتقارير صحفية بريطانية، فإن فودين يعد من أبرز لاعبي سيتي في انطلاقة الموسم الحالي، بعدما سجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين في سبع مباريات، رغم أن ذلك لم يكن كافيا لإعادته إلى قائمة منتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل التي أُعلنت الجمعة الماضي.

وكان فودين قد صرح في مايو الماضي، قائلا: “كانت هناك الكثير من الأمور التي أثرت عليّ نفسيا خارج الملعب.. أحيانا هناك أشياء في الحياة أهم من كرة القدم”.

ويحظى فودين هذا الموسم بقدر أكبر من المسؤولية بعد رحيل النجم كيفن دي بروين في الصيف، فيما يمكن أن تكون علاقته المميزة مع إيرلينج هالاند مفتاحا جديدا لنجاح سيتي، وقد ظهر ذلك جليا في بداية الموسم.

