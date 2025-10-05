إيفرتون يخطف فوزا مثيرا من كريستال بالاس 1/2 في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس بنتيجة التعادل 2-1 لإيفرتون، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب هيل ديكينسون، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل دانيال مونيوث هدف كريستال بالاس في شباك إيفرتون في الدقيقة 37، وتعادل السنغالي إيليمان ندياي لفريق إيفرتون من ضربة جزاء في الدقيقة 76 وأضاف جاك جريليش الهدف الثاني لإيفرتون في الدقيقة 90+3.

وبهذه النتيجة يرفع إيفرتون رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع، ويتجمد رصيد كريستال بالاس عند 12 نقطة في المركز الخامس.

أرقام وتقييم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام تشيلسي

منحت شبكة “سوفا سكور” محمد صلاح تقييم 6 من 10 في مباراة ليفربول وتشيلسي، حيث لعب أساسيًا وشارك في المباراة كاملة، ولمس الكرة 35 مرة، وبلغت دقة تمريراته 67% بواقع 14 تمريرة دقيقة من أصل 21.

ومرر محمد صلاح 4 تمريرات مفتاحية، ومرر تمريرة عرضية صحيحة من أصل 3، وخلق فرص كبيرة، وسدد تسديدتين بعيدتين عن المرمى، وفقد الاستحواذ 13 مرة، وارتكب خطأ، ووقع في مصيدة التسلل مرة واحدة.

