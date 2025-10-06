احتفالا بالذكرى الـ52، تدشين مبادرة "أكتوبر صوت النصر" بمراكز شباب الجيزة

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة مبادرة "أكتوبر صوت النصر"، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية ومنصات آمنة تحتضن النشء والشباب، ومنارة للاحتفال بالمناسبات القومية وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.

ودشنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة احتفالاتها بذكرى الانتصار الـ52 لحرب أكتوبر المجيدة من على ضفاف نهر النيل بمركز شباب منيل شيحة، الذي تزين بالأعلام والأناشيد الوطنية، وسط مشاركة واسعة من الشباب وأعضاء مراكز الشباب.

بدأ الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، متابعته الميدانية للاحتفالات من أرض الواقع، بمشاركة أبناء الجيزة في مراكز الشباب المختلفة، حيث تابع الفعاليات بداية من مركز شباب السلام التابع لإدارة شباب العمرانية، مرورًا بمركز شباب أرض اللواء بإدارة العجوزة، ثم مركز شباب إمبابة بإدارة شمال الجيزة، في تفاعل مباشر مع أبناء المحافظة في أجواء من الفخر والاعتزاز.

وفي كلمته، أكد الدكتور محمود الصبروط أن مبادرة "أكتوبر صوت النصر" تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بوصول الرسالة والمعلومة إلى النشء والشباب، ليعلم الجميع عظمة التاريخ المصري وما سُطر فيه من بطولات، وصولًا إلى عبور الجمهورية الجديدة نحو التنمية المستدامة.

وأوضح الصبروط أن فعاليات المبادرة تُنفذ في 19 إدارة فرعية على مستوى محافظة الجيزة، حيث يشارك مديرو الإدارات الفرعية أبناءهم من الشباب والطلائع في الاحتفالات ومتابعتها ميدانيًا، ليجسدوا روح أكتوبر في أبهى صورها، ويغرسوا في نفوس الأجيال الجديدة حب الوطن والانتماء له.

الجدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تنفذ ضمن فعاليات المبادرة برنامج "شاهد على العصر"، والذي يروي فيه أبطال حرب أكتوبر 1973 ذكرياتهم عن أيام النصر وما قدمه رجال القوات المسلحة من بطولات وتضحيات خالدة، تُعرض في فيديوهات عبر صفحات المديرية لتكون رسالة من الآباء إلى الأبناء، وتعريفًا للأجيال الجديدة بقيمة النصر وصناعته ولتكون امتدادًا لنصر مصر ماضي وحاضر ومستقبل.



وزير الرياضة يُنهي الخلاف بين "الأنوكا" و"الأوكسا" ويؤكد وحدة الصف الرياضي الأفريقي

من ناحية أخرى، عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مطولًا أنهى خلاله كافة الخلافات بين أكبر مؤسستين رياضيتين على مستوى القارة الأفريقية، وهما اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "الأنوكا"، واتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية "الأوكسا"، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على استقرار المنظومة الرياضية الأفريقية وتهيئة الأجواء لاستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027.

وحضر الاجتماع مصطفى براف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "الأنوكا"، واللواء أحمد ناصر، رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية "الأوكسا"، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، حيث قاد الوزير حوارًا مثمرًا أسفر عن تقريب وجهات النظر وتأكيد التنسيق الكامل بين الجانبين.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية ستظل حريصة على دعم وحدة المؤسسات الرياضية الأفريقية والعمل على تعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، مشيرًا إلى أن استضافة مصر للألعاب الأفريقية ستكون نموذجًا للنجاح والتعاون الأفريقي المشترك تحت راية واحدة.

وأشاد الحضور بالدور الكبير الذي قامت به الدولة المصرية، ممثلة في وزير الشباب والرياضة، في رأب الصدع بين المؤسستين الرياضيتين، وتوحيد الرؤى بما يخدم مصلحة القارة الأفريقية واستعداداتها لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027، مؤكدين أن هذا الموقف يعكس المكانة القيادية لمصر على الصعيدين القاري والدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.