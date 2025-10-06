محافظة دمياط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

استقبل الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم، اللواء هشام رشاد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط، وذلك في أجواء تسودها مشاعر الفخر والاعتزاز بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك إيذانا ببدء احتفالات المحافظة بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم.

شهد اللقاء حضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب اللواء وائل الأشوح نائب مدير الأمن، وممثل جهاز الأمن القومي.

تبادل التهاني والدعوات لمصر

وخلال اللقاء، تبادل محافظ دمياط ومدير الأمن والمستشار العسكري التهاني بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، داعين الله أن يعيدها على مصر وشعبها بمزيد من الخير والرخاء والاستقرار، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدين أن انتصارات أكتوبر ستظل رمزًا للفداء والعزة والوطنية في تاريخ مصر الحديث.



