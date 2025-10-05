الأحد 05 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، معرض للكتاب في مكتبة المستقبل

افتتحت مكتبة المستقبل، إحدى المنصات الثقافية التابعة لجمعية مصر الجديدة، صباح اليوم الأحد، معرضًا للكتاب بمناسبة الذكرى السنوية لانتصارات أكتوبر المجيدة.

 

يضم المعرض أكثر من 100 كتاب متخصصة تتناول حرب أكتوبر من مختلف جوانبها، مع التركيز على التخطيط والتنفيذ والخداع الاستراتيجي الذي "أبهر العالم بدقته".

من جانبها، أكدت الدكتورة سهام الجوهري، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، أن إقامة هذه المعارض تهدف إلى إثراء الفكر الثقافي لدى الأجيال وتعريفهم بـأمجاد وبطولات الجيش المصري على مر التاريخ.

 

وأضافت الدكتورة الجوهري أن المعارض لا تقتصر على الكتب فحسب، بل تُقدم أيضًا وثائق وشهادات حية تساهم في توثيق مراحل الحرب وتضحيات المشاركين فيها.

وشددت رئيسة مجلس الإدارة على أهمية هذه الفعاليات في غرس القيم الوطنية وتجسيد قيم الانتماء والولاء الوطني لدى مختلف الأجيال، وخاصة فئتي الشباب والأطفال.

