فراعنة الطائرة ضمن 8 منتخبات في كأس التحدي العربي بالأردن

أعلن الاتحاد العربي للكرة الطائرة، عن القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس التحدي العربي الأولى للمنتخبات الوطنية للرجال، المقرر إقامتها في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 8 ديسمبر المقبلين.

وأوضح الاتحاد العربي، في بيان رسمي صدر اليوم الأحد، أن البطولة ستشهد مشاركة ثمانية منتخبات عربية هي: مصر، الأردن، البحرين، تونس، عُمان، العراق، الكويت، وليبيا.

فراعنة الطائرة ضمن ثمانية منتخبات في كأس التحدي العربي بالأردن

وأكد فراس جواد الحلواجي، الأمين العام للاتحاد العربي للكرة الطائرة، أن إقامة البطولة تأتي في إطار دعم الاتحادات العربية ورفع مستوى التنافس الفني بين المنتخبات الوطنية، مشيرًا إلى أن نظام البطولة وجدول مبارياتها سيُعلنان لاحقًا عقب إجراء القرعة الرسمية.

كما دعا الاتحاد العربي جميع الدول المشاركة إلى ترشيح حكم من كل دولة للمشاركة في إدارة المنافسات، استعدادًا لانطلاق البطولة في موعدها المحدد.

من جانبه، أكد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن المنتخب الوطني الأول للرجال جاهز للمشاركة بقوة في البطولة، موضحًا أن الجهاز الفني ينفذ برنامجًا إعداديًا مكثفًا يهدف إلى الوصول لأفضل جاهزية فنية وبدنية قبل التوجه إلى الأردن.

وأضاف قمر أن الاتحاد المصري حريص على تحقيق التوازن بين المشاركات الدولية والمحلية من خلال انتظام المسابقات في مختلف المراحل السنية، بما يضمن استمرار تطوير اللعبة والارتقاء بمستوى لاعبيها.

