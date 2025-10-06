الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

غارات إسرائيلية مكثفة في محيط المستشفى الأردني جنوب غربي غزة

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على غزة، فيتو

أفادت مصادر ميدانية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت حزامًا ناريًا في محيط المستشفى الأردني جنوب غربي مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع انفجارات متتالية واشتعال حرائق في المنطقة المحيطة.

مخاوف على سلامة الطواقم الطبية

وأعربت مصادر طبية عن مخاوف على سلامة الطواقم العاملة في المستشفى الأردني، في ظل استمرار القصف الجوي المكثف الذي يعيق عمليات الإغاثة ونقل الجرحى من المناطق المستهدفة.

استهداف يفاقم الأزمة الإنسانية

يأتي هذا التصعيد في وقتٍ تشهد فيه مدينة غزة وضعًا إنسانيًا متدهورًا نتيجة تواصل العمليات العسكرية، وانقطاع الإمدادات الطبية والغذائية عن العديد من المستشفيات والمراكز الصحية.

دعوات دولية لوقف القصف

وطالبت منظمات إغاثية ودولية بوقف فوري للغارات الجوية في محيط المرافق الطبية بقطاع غزة، مشددة على أن استهداف المناطق القريبة من المستشفيات يعرّض حياة المدنيين والكوادر الطبية للخطر ويُعد خرقًا للقانون الدولي الإنساني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غارات إسرائيلية المستشفى الأردني جنوبي غربي غزة غزة مدينة غزة الطائرات الحربية الاسرائيلية

مواد متعلقة

ألمانيا: يجب الإسراع بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة

وصول الوفود المشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر

كايا كالاس: الاتحاد الأوروبي يريد المشاركة بالسلطة الانتقالية في غزة

جيش الاحتلال يواصل إغلاق الطرق وتعطيل المدارس لليوم الخامس على التوالي

الأكثر قراءة

لم يتضمن الفعل الفاضح، كواليس التحقيق مع متهمي مشاجرة المحور واعترافاتهم

مصادر تكشف الإطاحة بالنائب علاء عابد من سباق انتخابات مجلس النواب

مصادر لـ "فيتو": مستقبل وطن يخطر مرشحيه الفرديين ببدء الترشح لانتخابات مجلس النواب

صاحب المهمة المستحيلة، كيف نفذ الجواهرجي الضربة الجوية الافتتاحية في حرب أكتوبر

إخلاء سبيل مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور بكفالة

مشادة أفشة مع النحاس وتغريم عمر كمال، وليد صلاح الدين يكشف الحقيقة لـ فيتو

مجلس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

الأهلي يتمسك بسياسته في ملف تجديد العقود ويرفض رفع المقابل المالي لـ عبد القادر

خدمات

المزيد

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين «على صلاتهم دائمون» و«على صلاتهم يحافظون»؟

أهمها الإيمان بالله، الأزهر للفتوى يكشف عن 7 أسباب لنصر أكتوبر المجيد

حكم الدعاء بغير الصيغ المأثورة عن النبي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads