كايا كالاس: الاتحاد الأوروبي يريد المشاركة بالسلطة الانتقالية في غزة

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين، إن الاتحاد يريد المشاركة بالسلطة الانتقالية في غزة.

وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في تصريحات صحفية لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن الضمانة الأولى لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة هو الرئيس ترامب نفسه كونه ذكر بشكل واضح، وتعهد بأنه ملتزم بتنفيذها وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.

وجاءت تلك التصريحات بعد لقاء عبد العاطي برفقة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في لقاء مع ترامب، الشهر الماضي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الشهر الماضي، بحضور عدد من قادة ووزراء دول عربية وإسلامية في مقدمتها السعودية، وقطر، وتركيا.

وتأتي تصريحات عبد العاطي، قبل ساعات من جولة مرتقبة تستضيفها مصر، الاثنين، بشأن مفاوضات تطبيق المرحلة الأولى من خطة ترامب بين إسرائيل و«حماس» برعاية الوسطاء، وسط قلق بين فصائل فلسطينية من انقلاب إسرائيلي على الاتفاق.



