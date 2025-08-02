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جامعة أسيوط تقيم ندوة بعنوان علم المناعة بين الأمراض الجلدية وأمراض الروماتيزم

ندوة علم المناعة
ندوة علم المناعة بجامعة أسيوط،فيتو

نظم قسم الأمراض الجلدية بالتعاون مع قسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي بالمستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط، ندوة علمية بعنوان علم المناعة بين الأمراض الجلدية وأمراض الروماتيزم، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، وتحت إشراف الدكتورة داليا عبد العزيز رئيس قسم الأمراض الجلدية، والدكتورة زهراء أبو العيون رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي.

 


افتتح الدكتور خالد عبد العزيز مدير مستشفى جامعة أسيوط الرئيسي فعاليات الندوة بالإشارة إلى أهمية عقد اللقاءات العلمية بين عدة تخصصات، مؤكدا أن هذا يساهم في التعرف على طرق جديدة للتشخيص، مضيفا أن هذا يطور من مهارات شباب الأطباء ويكسبهم خبرات عديدة وبالتالي ينعكس هذا على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

 

تبادل الخبرات وتطوير بروتوكولات علاجية مشتركة


من جانبها أوضحت الدكتورة داليا عبدالعزيز أن التعاون مع قسمي الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي وقسم الأمراض الجلدية، يمثل خطوة ضرورية نحو فهم أعمق للأمراض التي تظهر أعراضها الجلدية كمؤشر لوجود أمراض أخرى، وأضافت أن هذه الندوات تمنح الفرصة لتبادل الخبرات وتطوير بروتوكولات علاجية مشتركة لتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى.

 


فيما أشارت الدكتورة زهراء أبو العيون، إلى أهمية عقد العديد من الفعاليات العلمية المشتركة مع مختلف الأقسام بجامعة أسيوط لأن هذا توجه الطب الحديث، وأضافت أن هذا من شأنه أن يساهم في وضع خطط علاجية متكاملة مما يحسن من جودة حياة المريض بشكل كبير

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شهدت الندوة محاضرتين جاءت الأولى لتتناول الجديد في التشخيص والعلاج لمرض صدفية المفاصل، وحاضر فيها الأستاذ الدكتور عصام عابدة أستاذ أمراض الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي، فيما جاءت المحاضرة الثانية بعنوان تشخيص وعلاج الصدفية، للأستاذة الدكتورة إيمان رياض أستاذ الأمراض الجلدية.


 

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