من قصص القرآن الكريم، وصايا الله لسيدنا داود ومزاعم الإسرائيليات حول زوجاته

نستعرض في السطور التالية مشاهد من القصص التي وردت في كتاب الله العزيز، القرآن الكريم، علنَّا نستخلص منها العبر والدروس التي تفيدنا في الدنيا، بتغيير سلوكياتنا إلى الأفضل، فنستزيد من الأفعال الطيبة، والتصرفات الراقية، ونتعامل بالحسنى مع الآخرين، فنفوز ونسعد في الآخرة.

مكانة داود يوم القيامة

يستكمل القرآن الكريم رواية قصة سيدنا داود، عليه السلام، حيث يقول الله تعالى: "فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب" (ص: 25). أي: "وإن له يوم القيامة لزلفى"، وهي القربة التي يقربه الله بها، ويدنيه من حظيرة قدسه بسببها، كما ثبت في الحديث: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما ولوا.

وروى مالك بن دينار في قوله: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال: يقام داود، عليه السلام، يوم القيامة عند ساق العرش، فيقول الله: يا داود مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم، الذي كنت تمجدني به في الدنيا. فيقول: وكيف وقد سلبته؟! فيقول: إني أرده عليك اليوم. قال: فيرفع داود بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان.

يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض

قوله تعالى: "يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب".. هذا خطاب من الله تعالى مع داود، والمقصود: ولاة الأمور وحكام الناس، وأمرهم بالعدل واتباع الحق المنزل من الله لا ما سواه من الآراء والأهواء، وتوعد من سلك غير ذلك وحكم بغير ذلك.

عبادة سيدنا داود

وكان داود، عليه السلام، هو المقتدى به في ذلك الزمان، في العدل وكثرة العبادة وأنواع القربات، حتى إنه كان لا تمضي ساعة من آناء الليل وأطراف النهار إلا وأهل بيته في عبادة ليلا ونهارا، كما قال تعالى: "اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور" (سبأ: 13).

قيل: قرأت في مسألة داود، عليه السلام، أنه قال: يا رب كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك؟ قال: فأتاه الوحي: أن يا داود، أليس تعلم أن الذي بك من النعم مني؟ قال: بلى يا رب. قال: فإني أرضى بذلك منك.

ورُوي أن داود قال: الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. فأوحى الله إليه: إنك أتعبت الحفظة يا داود.

من حكم داود عليه السلام

وأورد عبد الله بن المبارك في كتاب "الزهد": أنبأنا سفيان الثوري، عن رجل، عن وهب بن منبه، قال: إن في حكمة آل داود: حق على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل; فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات، وإجمام للقلوب، وحق على العاقل أن يعرف زمانه، ويحفظ لسانه، ويقبل على شأنه، وحق على العاقل أن لا يظعن إلا في إحدى ثلاث: زاد لمعاده، ومرمة لمعاشه، ولذة في غير محرم.

وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة داود، عليه السلام، أشياء كثيرة مليحة، منها قوله: كن لليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد.

ومما يورى عن داود: يا زارع السيئات، أنت تحصد شوكها وحسكها.. ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى.. انظر ما تكره أن يذكر عنك في نادي القوم، فلا تفعله إذا خلوت.. لا تعدن أخاك بما لا تنجزه له، فإن ذلك عداوة ما بينك وبينه.

روايات حول زوجاته

وبالغت الإسرائيليات في أعداد زوجات وسرائر داود عليه السلام، فعلينا الحذر، فقد قيل إنه كانت لداود، عليه السلام، مائة امرأة منهن امرأة أوريا أم سليمان بن داود، التي تزوجها بعد الفتنة.

وزعم بعض المؤرخين أنه كان لداود، عليه السلام، مائة امرأة ولسليمان ألف امرأة، منهن ثلاثمائة سرية.

صوم سيدنا داود

وروي أن رجلا سأل ابن عباس عن الصيام فقال: لأحدثنك بحديث كان عندي في التخت مخزونا، إن شئت أنبأتك بصوم داود فإنه كان صواما قواما، وكان شجاعا لا يفر إذا لاقى وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود وكان يقرأ الزبور بسبعين صوتا يلون فيها، وكانت له ركعة من الليل يبكي فيها نفسه، ويبكي ببكائه كل شيء، ويطرب بصوته المهموم والمحموم. وإن شئت أنبأتك بصوم ابنه سليمان; فإنه كان يصوم من أول الشهر ثلاثة أيام، ومن وسطه ثلاثة أيام، ومن آخره ثلاثة أيام، يستفتح الشهر بصيام ووسطه بصيام ويختمه بصيام.

وإن شئت أنبأتك بصوم ابن العذراء البتول عيسى ابن مريم; فإنه كان يصوم الدهر ويأكل الشعير ويلبس الشعر، يأكل ما وجد ولا يسأل عما فقد، ليس له ولد يموت ولا بيت يخرب، وكان أينما أدركه الليل صفن بين قدميه وقام يصلي حتى يصبح، وكان راميا لا يفوته صيد يريده، وكان يمر بمجالس بني إسرائيل فيقضي لهم حوائجهم. وإن شئت أنبأتك بصوم أمه مريم بنت عمران; فإنها كانت تصوم يوما وتفطر يومين. وإن شئت أنبأتك بصوم النبي العربي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم; فإنه كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، ويقول: إن ذلك صوم الدهر.



