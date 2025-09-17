اتحاد الكرة يخاطب قطر لحسم مصير وديتي منتخب الناشئين

منتخب الناشئين، خاطب اتحاد الكرة المصري المصري، نظيره القطري، من أجل التأكيد على مباراتي منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة الوديتين، أمام نظيره المنتخب القطري، المحدد إقامتهما في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، في ختام إستعدادات الفراعنة الصغار لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل.

رد قطر يحدد برنامج منتخب مصر قبل المونديال

وتأتي هذه الخطوة من جانب اتحاد الكرة المصري، من أجل حسم الكثير من الترتيبات المتعلقة ببرنامج منتخب مصر للناشئين خلال الفترة التي تسبق المونديال، مثل تحديد موعد السفر إلى قطر، وهل يسافر الفريق مبكرا لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره المنتخب العنابي، أم سيتم إلغاء المباراتين وبالتالي تأجيل موعد سفر الفراعنة الصغار إلى ما قبل إنطلاق منافسات المونديال بأسبوع فقط بحسب لوائح الفيفا.

منتخب الناشئين تحت 17 سنة، فيتو

وينتظر اتحاد الكرة رد نظيره القطري من أجل إتاحة الفرصة أمام الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة أحمد الكاس، من أجل وضع برنامج الفريق خلال الفترة القادمة، بناءا على رد الجانب القطري

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق أنه تم الإتفاق مع الجانب القطري، على إقامة مباراتين وديتين بين منتخبي مصر وقطر للناشئين، في المعسكر الختامي للفراعنة بالعاصمة القطرية الدوحة خلال النصف الأخير من شهر أكتوبر المقبل، بدعوة من الجانب القطري

موعد مواجهتي ناشئين مصر وتونس

ومن المقرر، أن يدخل منتخب الناشئين مواليد 2008 معسكرا تدريبيا أواخر شهر سبتمبر الجاري تحت قيادة مديره الفني أحمد الكاس، هو الأخير للفريق بالقاهرة، قبل السفر إلى قطر للمشاركة في مونديال الناشئين، ويتخلله مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب تونس، تحدد مبدئيا موعدهما في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.

