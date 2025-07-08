منتخب مصر يواجه قطر وديا في ختام تحضيراته لمونديال الناشئين

تلقى منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة عرضا من نظيره القطري، لخوض مباراة ودية بين المنتخبين الشقيقين في العاصمة القطرية الدوحة، في شهر أكتوبر المقبل، في ختام تحضيرات المنتخبين للمشاركة في البطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين.

وكشف مصدر موثوق في اتحاد الكرة، أن الاتحاد القطري لكرة القدم تكفل باستضافة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، في معسكر مغلق بالعاصمة القطرية الدوحة، يتضمن خوض الفراعنة مباراة ودية أمام نظيره المنتخب القطري، ومباراة ودية أخرى مع أحد المنتخبات المشاركة في مونديال الناشئين يتم تحديده بالتنسيق مع الجانب القطري في وقت لاحق.

أحمد الكاس، فيتو

معسكر قطر الأخير في برنامج إعداد الفرعنة

أوضح المصدر لفيتو، أن معسكر منتخب مصر للناشئين في قطر، سيكون خلال أكتوبر المقبل، وسيكون المحطة الأخيرة في إستعددات الفراعنة الصغار للمونديال، وقد تمت الموافقة عليه من قبل الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس، كما تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة.

دورة ودية بالقاهرة قبل المونديال

وكشف مصدر باتحاد الكرة لـ فيتو، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، ينوي تنظيم دورة ودية دولية، ضمن خطة إعداد منتخب الناشئين تحت 17 سنة، لبطولة كأس العالم للناشئين بقطر، على أن تقام الدورة في شهر سبتمبر المقبل

وبحسب المصدر، فإن اتحاد الكرة دعا العديد من المنتخبات للمشاركة في الدورة الدولية، أبرزها كولومبيا وإسبانيا والسعودية وكوريا الجنوبية وغيرها

منتخب الناشئين تحت 17 سنة، فيتو

وديتان أمام الأردن في أغسطس المقبل

أنهى مسئولو اتحاد الكرة اتفاقهم مع نظرائهم في الاتحاد الأردني لكرة القدم، على إقامة مباراتين وديتين بين منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة ونظيره منتخب الأردن، خلال تجمع الفراعنة في شهر أغسطس المقبل، ضمن برنامج إعداد الفريق لبطولة كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في قطر في نوفمبر المقبل.

ومن المقرر، أن يتم التنسيق بين الاتحادين المصري والأردني لكرة القدم، خلال الأيام القادمة لجسم موعد ومكان المباراتين، وإن كان الأرجح إقامتهما بالقاهرة

منتخب الناشئين يبدأ استعداداته لكأس العالم

وانطلق معسكر منتخب الناشئين تحت 17 عامًا الأربعاء الماضي، في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، من أجل الاستعداد لكأس العالم في قطر.

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