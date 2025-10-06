صوت الانتصار الذي دوّى من المحيط إلى الخليج، وجدى الحكيم يكشف قصة الأغاني الأولى لنصر أكتوبر

انطلقت الشرارة الأولى لـ حرب أكتوبر عصر يوم السادس من أكتوبر؛ حيث خرج عشرات الآلاف من الضباط والجنود البواسل لتطهير الأرض وعبور قناة السويس، ولم يعبر الجيش المصرى وحده إلى سيناء لكن عبرت معه كل مصر، وكانت الإذاعة أول القطاعات التي عبرت عن العبور العظيم يوم 6 أكتوبر 1973.

وقد انفعل الأدباء والكتاب بحدث العبور فخرجت كتاباتهم تعبر عن الفرحة بالنصر بعد انتظار ومعاناة ست سنوات انتظارا لمعركة تحرير الأرض واسترداد الكرامة، وجاء تسابق كل المؤلفين المصريين والملحنين والمطربين مع مشاعر العبور الأولى متوهجة بالفرحة.

تسابق الشعراء لكتابة الأغاني

وفي مجلة الإذاعة فى الأيام الأولى للحرب يقول الإذاعى وجدى الحكيم وكان مسئولا عن الموسيقى والغناء وتسجيل أغنيات أكتوبر بالإذاعة فى ذلك الوقت، إن أغنية أكتوبر هى الأغنية الشعبية الحديثة التى جمعت كل الشعب العربى ليرددوها من المحيط إلى الخليج، وجعلت كل الكتاب والشعراء المصريين والمطربين والملحنين العرب يتسابقون إلى الإذاعة ليسجل كل منهم إحساسه بالحدث.

بسم الله الله أكبر كانت البداية

ويضيف وجدى الحكيم: إلا أن أول أغنية سجلت كانت " بسم الله الله أكبر بسم الله" التي كتبها الشاعر الغنائي عبد الرحيم منصور ولحنها الموسيقار بليغ حمدى، وتم تسجيلها بمبنى الإذاعة والتليفزيون وغنتها المجموعة وكانت أول أغنية أذاعتها الإذاعة، بعد أن ذهب بليغ حمدى بنفسه إلى الإذاعة رغم احتياطات الأمن لتسجيل الأغنية فى يوم السادس من أكتوبر.



كلمات أغنية عبد الرحيم منصور

وتقول كلماته: نصرة لبلدنا بسم الله بسم الله، بإيدين ولادنا باسم الله، الله أكبر أذن وكبر وقول يارب النصرة تكبر، وفى اليوم التالى تم تسجيل أغنية " حلوة بلادى السمرا وأنا على الربابة باغنى " التي كتبها أيضا عبد الرحيم منصور وغنتها وردة من تلحين بليغ حمدى أيضا.

وفي اليوم الثاني وبعد عبور الجيش للساتر الترابى تصدرت الصفحة الأولى للأهرام افتتاحية كتبها توفيق الحكيم بعنوان "عبرنا الهزيمة" لتتحول بقدرة قادر إلى أغنية شدت بها المطربة المحبوبة شادية يقول فيها: لقد عبرنا الهزيمة بعبورنا إلى سيناء، ومهما تكن نتيجة المعارك فإن الأهم هي الوثبة وهى المعنى بأن مصر هي دائما مصر، تحسبها الدنيا قد نامت لكن روحها لا تنام، وإذا هجعت قليلا فإن لها هبة ولها زمجرة ثم قيام، وقد هبت مصر وزمجرت ليدرك العالم أنها في لحظات تستطيع أن تصنع المستحيل فلا ينخدع أحد في هدوئها وسكونها، وكانت يدها التي بدرت منها حركة اليقظة هي رئيسها الوطنى وجيشها المقدام وستذكر مصر في تاريخها هذه اللحظة بالشكر والفخر، معا عبرنا الهزيمة بالروح، وشعرنا بأن شيئا بداخلنا قد حدث، وهانحن نتنفس هواء الحرية والانطلاق، وهذا هو المعنى الحقيقى للانتصار.

بليغ حمدى يلحن عبرنا الهزيمة

ويحكى الإذاعى وجدى الحكيم فى مذكراته أن الملحن بليغ حمدى انبهر بهذه الافتتاحية وكان موجودا بمبنى التليفزيون، فقال له ما رأيك يا وجدى لو عملنا الافتتاحية دى أغنية، فابتسم وجدى وقال فكرة ممتازة وها هو عبد الرحيم منصور موجود يؤلفها، وحدث ذلك بالفعل وذهب بليغ حمدى وعبد الرحيم منصور إلى مكتب توفيق الحكيم بالأهرام للحصول على موافقته لاستخدام مانشيت مقاله فى أغنية عن المعركة.

المطربة شادية

وفى الحال وفى لحظات تحولت افتتاحية توفيق الحكيم إلى أغنية وبعد اللحن اتجه بليغ ومنصور إلى مكتب توفيق الحكيم بالأهرام للحصول على موافقته، فوافق خصوصا حين علم أن شادية هي التي ستغنيها وتقول كلماتها:

عبرنا الهزيمة يامصر ياعظيمة.... وباسمك يابلادى تشتد العزيمة

باسمك يابلادى عدينا القنال.... وباسمك ياحبيبتى مصر حبيبتى.

ومن روايات وجدى الحكيم أيضا أنه فوجئ بالموسيقار الراحل على إسماعيل ومعه المخرج يوسف شاهين يريدان التصريح لهما لدخول مبنى التلفزيون، وكان فى ذلك الوقت يصور فيلمه العصفور وجاء بكلمات كتبتها الشاعرة نبيلة قنديل ويريد تسجيلها للإذاعة ليتضمنها فيلمه العصفور أيضا، وقام بتلحينها علي إسماعيل وتقول كلماتها: راجعين رايحين شايلين في إيدنا سلاح" من ألحان علي إسماعيل، الذي يقال إنه ويوسف شاهين عملا حتى ساعات الليل المتأخرة على مونتاج الأغنية التي قدموها للإذاعة فى نفس اليوم.

