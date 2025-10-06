الإثنين 06 أكتوبر 2025
ثنائي عربي جديد ينتظر حسم التأهل لكأس العالم في تصفيات أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

يستعد منتخبا مصر والجزائر لحسم التأهل للمونديال في الجولة قبل الأخيرة، من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

مصر والجزائر يقتربان

ستتأهل مصر حال فوزها على جيبوتي في الدار البيضاء،الأربعاء المقبل، أو فشل بوركينا فاسو في الفوز على سيراليون.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 20 نقطة فيما يتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

وستتأهل الجزائر متصدرة مجموعتها برصيد 19 نقطة، الخميس حال فوزها على الصومال في وهران، أو تعادلها مع الصومال وفشل أوغندا وموزمبيق في تحقيق الفوز، أو خسارة أوغندا وموزمبيق.

وسبق لمنتخب المغرب وتونس أن حسما التأهل بشكل رسمي في الجولة الماضية.

موعد مباراة مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجيبوتي بعد غد الأربعاء، على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، وتنطلق صافرتها في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجيبوتي

وتنقل المباراة مجانًا وحصريًا عبر قناة أون سبورت، الحاصلة على حقوق نقل مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم.

ويمكن استقبال القناة الناقلة للمباراة على النحو التالي:

قناة أون سبورت:

التردد: 11861، معدل الترميز 27500، القمر الصناعي النايل سات، جودة القناة HD، معامل الاستقطاب رأسي

قائمة منتخب مصر في رحلة المغرب

قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو، فيتو
قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو، فيتو

مواجهة جيبوتي مصيرية أمام منتخب مصر

وتعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام جيبوتي حاسمة في مشوار الفراعنة نحو مونديال أمريكا 2026، حيث أن تغلبه بأي نتيجة على جيبوتي، سيمنحه رسميا بطاقة التأهل لكأس العالم، لتصبح مباراة غينيا بيساو في الجولة الأخيرة تحصيل حاصل. 

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 20 نقطة من 8 مواجهات، فيما يأتي بوركينا فاسو في الوصافة برصيد 15 نقطة.

