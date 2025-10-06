أقوى خط دفاع، المغرب يرفع راية العرب في كأس العالم للشباب

واصل منتخب المغرب للشباب تألقه في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا المقامة في تشيلي، بعدما قدّم أداءً قويًّا في دور المجموعات تُوّج بتصدره للمجموعة الثالثة والتأهل إلى دور الـ16 عن جدارة، ليؤكد “أشبال الأطلس” أنهم أحد أبرز المنتخبات في البطولة.

أرقام رائعة لأسود الأطلس

أنهى منتخب المغرب دور المجموعات في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه فوزين مهمين على إسبانيا (2-0) والبرازيل (2-1)، بينما خسر في مباراة واحدة أمام المكسيك (1-0).

أقوى خط دفاع في المجموعة



تميّز المنتخب المغربي بانضباطه الدفاعي، حيث استقبل هدفين فقط في 3 مباريات، ليُعد من بين أقوى خطوط الدفاع في دور المجموعات، كما تألق حارس المرمى المغربي في أكثر من مناسبة، وساهم في الحفاظ على نظافة الشباك في مباراتين.

وسجّل أشبال الأطلس 4 أهداف، جاءت بتوقيع 4 لاعبين مختلفين، ما يعكس تنوع الحلول الهجومية داخل الفريق. واعتمد المدرب على أسلوب الضغط العالي والهجمات السريعة عبر الأطراف، وهو ما أربك دفاعات المنتخبات المنافسة.

أصبح منتخب المغرب الآن الممثل العربي الوحيد المتأهل إلى دور الـ16، بعد خروج منتخبات مصر والسعودية، ليحمل راية الكرة العربية في البطولة العالمية.

