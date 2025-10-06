إيقاف وغرامة، عقوبات قوية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من بطولة أفريقيا لليد

كرة اليد، يدرس مسئولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اتخاذ قرار بالانسحاب من منافسات البطولة الأفريقية للأندية لكرة اليد، المقرر لها خلال الفترة من 10 وحتى 16 أكتوبر الجاري بالمغرب.

وعلمت “فيتو”، أن الزمالك يخوض جولة من المفاوضات مع مسئولي الاتحاد الأفريقي، من أجل قبول اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة وتجنب توقيع العقوبات المقررة في لائحة الاتحاد القاري.

ويحق للزمالك الاعتذار عن عدم المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية دون توقيع عقوبات، حال أرسل خطاب رسمي قبل إجراء القرعة، وهو ما لم يحدث.

وأصبح الزمالك حاليا مهدد بتوقيع عقوبات تصل إلى الإيقاف والحرمان من المشاركة في البطولات الأفريقية لمدة عامين، بالإضافة لغرامات مالية كبيرة.

وعلمت “فيتو”، أن مسئولي نادي الزمالك اجتمعوا مع البنيني منصورو إريمو رئيس الاتحاد الأفريقي المتواجد حاليا بالقاهرة، من أجل إقناعه بقبول الاعتذار دون توقيع عقوبات.

أسباب الانسحاب

ويبحث مسئولو نادي الزمالك اتخاذ قرار بعدم المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية لكرة اليد للأندية، بسبب تراجع المستوى الفني وعدم وجود مدير فني للفريق خلفا للفرنسي فرانك موريس، الذي رحل مؤخرا بقرار من مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يحسم الزمالك موقفه خلال الساعات القليلة المقبلة، سواء بالمشاركة في البطولة الأفريقية أو الانسحاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.