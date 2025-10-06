في يوم العالمي للعمارة، إعلان أسماء الفائزين بمسابقة شباب المعماريين لإعادة تأهيل مراكز الإبداع

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي في السابعة مساء الأربعاء القادم 8 أكتوبر بقصر الأمير طاز بالخليفة، حفلا لإعلان أسماء الفائزين في المسابقة الكبرى لشباب المعماريين، والتي أعلنها الصندوق خلال شهر أبريل الماضي بمناسبة ذكرى افتتاح بيت المعمار المصري، بالتعاون مع شعبة العمارة بنقابة المهندسين.

وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة المصرية بانتصارات أكتوبر المجيدة، والاحتفال بـ اليوم العالمي للعمارة، وتحت رعاية وبحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

المسابقة تستهدف شباب المعماريين في تطوير مراكز الإبداع وتعزيز دورها الثقافي، بغرض إعادة تأهيل وتوظيف الفراغات الداخلية لبيت المعمار المصري ( بيت حسن فتحي) بميدان القلعة وقصر الأمير طاز بالخليفة، والاستفادة بالمساحات المتاحة فيهما من أجل تعزيز دور البيوت الاثرية الثقافي من خلال الأنشطة التي تمارس في فراغاتها، من ندوات وورش عمل وقاعات عرض (دائم ومؤقت).

حيث يتم إقامة معرض بقاعة المعارض الكبرى بالقصر لعرض مشروعات القائمة القصيرة من أعمال المتقدمين.

جدير بالذكر ان الجوائز مقدمة من صندوق التنمية الثقافية، بمشاركة مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية (د. عبد الباقي إبراهيم).

تضم لجنة التحكيم في عضويتها: د. علي جبر أستاذ العمارة بهندسة القاهرة، وعميد كلية الهندسة بجامعة (نيو جيزة)، د. هالة بركات عميد كلية الفنون والتصميم بالأكاديمية العربية، د. أحمد الزيات رئيس شعبة العمارة بنقابة المهندسين، د. ياسر السيد عميد كلية الفنون الجميلة، المعماري معاذ أبو زيد، والمعماري وائل المصري رئيس جمعية المعماريين بالأردن.

