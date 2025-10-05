الأحد 05 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

مؤسسة زاهي حواس تنظم محاضرة حول بوابة مصر الشرقية بالأمير طاز، الثلاثاء

ندوة عن بوابات سيناء
ندوة عن بوابات سيناء الشرقية، فيتو

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، بالتعاون مع مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث محاضرة جديدة بعنوان “اكتشاف بوابة مصر الشرقية بشمال سيناء”، وذلك في السادسة مساء الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر بقصر الأمير طاز بالخليفة.

يُحاضر في اللقاء الدكتور محمد عبد المقصود، عالم الآثار المصرية والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، حيث يستعرض مجموعة من المحاور الرئيسية، من أبرزها:

  • بانوراما تاريخ مصر العسكري في شمال سيناء ودورها الاستراتيجي عبر العصور.
  • أهم الاكتشافات الأثرية المصرية في سيناء بعد عودتها للسيادة الوطنية.
  • قصة استرداد آثار سيناء من إسرائيل والجهود المبذولة في هذا المجال.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار حرص المؤسسة على إبراز الأهمية التاريخية والحضارية لسيناء باعتبارها البوابة الشرقية لمصر، وما تحتضنه من شواهد أثرية تؤكد دورها في حماية الأمن القومي المصري عبر العصور.

الندوة تأتي ضمن احتفالات وزارة الثقافة المصرية بأعياد نصر أكتوبر المجيد.

قطاع صندوق التنمية الثقافية المعماري حمدي السطوحي صندوق التنمية الثقافية مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث الدكتور محمد عبد المقصود أعياد نصر أكتوبر المجيد

