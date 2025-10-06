طباخ مبارك يروي ذكرياته مع الرئيس الراحل خلال انتصارات أكتوبر (فيديو)

روى صابر علي مرجان طباخ الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ذكرياته مع مبارك، وذلك خلال زيارته لقبر الرئيس الراحل فى ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.

وقال مرجان إن أهم شيء بالنسبة للرئيس هو راحة العساكر، لافتًا إلى أنه كان يتعامل مع الجميع بطريقة طيبة وجيدة.

وتمر اليوم الإثنين ذكرى انتصارات أكتوبر التي تعد من أعظم الأيام في تاريخ مصر الحديث، حيث تعيد إلى الأذهان بطولات الجيش المصري الذي سطر بدمائه ملحمة استرداد الكرامة والعزة في حرب السادس من أكتوبر عام 1973.

