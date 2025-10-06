الإثنين 06 أكتوبر 2025
حوادث

إحالة 3 عاطلين بتهمة غسيل الأموال إلى محكمة الجنايات

أمر ت  النيابة العامة بإحالة 3 عاطلين بتهمة غسيل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الاتهامات المنسوبة إليهم.

البداية عندما واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية تورطوا في غسل أموال متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.


وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقُدرت قيمة تلك الممتلكات بنحو 170 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

النيابة العامة الاتجار بالمواد المخدرة محكمة الجنايات وزارة الداخلية مكافحة جرائم غسل الاموال

